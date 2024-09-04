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Соседи-друзья: как Румыния подарила детям из Надречного незабываемый отдых в Карпатах

Соседи-друзья: как Румыния подарила детям из Надречного незабываемый отдых в Карпатах

Село Надречное расположено в Бородинской громаде Болградского района. Это единственное село в бывшем Тарутинском районе, где основные жители — молдавской национальности. Село славится своим народным танцевальным коллективом «Надречняночка», который выступал не только на больших сценах Украины, но и в Европе, духовым оркестром, а еще — молдавскими блюдами: мамалыгой, плациндами, мититеями, замой и еще много чем. Ведь традиции здесь уважают в каждой семье.

Дали обещание и сразу его выполнили

В июне в Надречное наведались с дружеским визитом Клаудиу Татару, генеральный консул Румынии в Одессе, и Александру Виктор Микула, посол Румынии в Украине. Уважаемые гости побывали в Надречненском лицее, подарили школьникам книги, а дети подготовили небольшой концерт. При обсуждении насущных вопросов Надрічного Инна Стасковяк, директор лицея, обратилась с просьбой к гостям — устроить детям отдых в Румынии. Гости согласились, и в августе выполнили свое обещание — пригласили детей в лагерь в румынских Карпатах.

Так, при поддержке правительственной организации Румынии, с 13 по 20 августа дети из Надречненского лицея отдыхали в Румынии. Отдых и проезд в лагерь для 21 ребенка были бесплатными, Бородинская община взяла на себя подвоз детей до пункта пропуска «Орловка», где они пересели на паром. Сопровождали школьников учительницы Аурика Куфлик и Юлия Моисеева. В Румынии группу встречали на комфортабельных автобусах уже работники лагеря.

Горы в степи не увидишь

діти в Румунії

Кстати, лагерь дети выбирали сами — румынская сторона предложила около десяти вариантов. Дети вместе с учителями облюбовали самый живописный лагерь в сосновом бору в румынских Карпатах.

— Море наши дети видят почти каждый год — родные стараются вывозить детей на отдых хоть ненадолго, даже несмотря на войну. А вот невероятных гор в нашей буджакской степи не увидишь, поэтому общим голосованием выбрали именно этот лагерь и не пожалели об этом, — рассказали учителя.

Лагерь действительно оказался замечательным: величественные ели, огромные горы, деревянные дома, много интересных зон для отдыха, полезное и вкусное питание. В первый день дети только и делали что знакомились с новыми друзьями и исследовали сам лагерь. А знакомиться было с кем — здесь отдыхали дети из Австрии, Канады, Германии, Греции, Италии, Великобритании, Испании, Молдовы. Всех их объединяли румынские или молдавские корни. Учитывая, что молдавский язык является родным и для надречненцев, то проблем с общением не было.

Надречненцы поражали талантами

Каждый день приносил новые впечатления. Были незабываемые экскурсии в горы, путешествия к историческим местам, музеям.

Кроме этого, каждый день в лагере устраивались интересные мероприятия, дискотеки, песни у костра, спортивные соревнования, мастер-классы, концертные программы. Надречненцы достойно представили свои таланты: играли на духовых инструментах, танцевали зажигательные народные танцы, рисовали пейзажи и вообще сумели поразить других своими умениями.

Полные эмоций и впечатлений, прощались с новыми друзьями наши школьники. Этот отдых они запомнят надолго.

Юлія Валієва
Юлия Валиева ПРОФИЛЬ
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