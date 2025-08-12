Ключевые моменты:

В Одессе задержаны два клирика УПЦ (МП);

Распространяли пророссийскую пропаганду, оправдывали войну;

Участвовали в создании фейков для российских медиа;

Связаны с фигурантами дел о госизмене — Марковым и Кауровым;

Подозрение по статьям 436-2 и 161 УК Украины;

Им грозит до 8 лет тюрьмы и конфискация имущества.

Среди задержанных — 58-летний священник Одесской епархии, который во время общения с прихожанами героизировал российских военных и унижал верующих других конфессий. Он поддерживал связи с Игорем Марковым, экс-депутатом от «Партии регионов», подозреваемым в госизмене, и Валерием Кауровым, коллаборационистом, объявившим в 2014 году о создании «Одесской народной республики».

По заказу Каурова священник вместе с 23-летней дочерью фотографировался с чистыми листами бумаги на фоне одесских достопримечательностей. Позже российские пропагандисты дорисовывали на них фейковые призывы к оккупации города и распространяли их в медиа как «голос одесситов».

Второй задержанный — 44-летний протоиерей, который в проповедях оправдывал обстрелы гражданской инфраструктуры Украины.

Судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности обоих фигурантов. Им сообщено о подозрении по статьям:

чч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины — оправдание вооруженной агрессии РФ

ч. 1 ст. 161 — нарушение равноправия граждан по религиозному признаку

Им грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

