Ночью враг атаковал Одесщину “Шахедами”: сгорели грузовики, есть раненые (ОБНОВЛЕНО)

Ночью, 26 сентября, в течение двух часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками Одесскую область. Под обстрел попали фуры и пассажирский автобус, следовавший из Румынии в Украину.

Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что благодаря напряженной работе Сил противовоздушной обороны, большинство дронов сбито. К сожалению, в Измаильском районе есть “прилет” по припортовой инфраструктуре.

Пострадали двое водителей грузовиков. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте, второго — с тяжелой травмой руки госпитализировали.

Повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур загорелись. Спасатели ликвидировали пожары.

Местные ресурсы также сообщают об атаке на переправу Орловка-Исакча в Одесской области. В результате пострадал пассажирский автобус Бухарест-Одесса. Части дронов упали на границе с Румынией.

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Силы ПВО сбили над Одесской областью десять беспилотников, сообщили в Силах обороны юга.

Из-за попадания в припортовую и пограничную инфраструктуру произошло разрушение зернохранилищ, повреждение админздания и грузовых автомобилей частных перевозчиков. Шесть автомобилей выгорели дотла.

В международном пункте пропуска осуществляются стабилизационные мероприятия, пропускные операции приостановлены. Автотранспорт временно переориентирован через ближайшие пункты пропуска.

Напомним, вчера ночью россияне ударили по Одессе и области “Шахедами” и сверхзвуковыми ракетами «Оникс». Пострадала припортовая инфраструктура Одессы.