Новости Одессы и Одесской области

Ночью враг атаковал Одесщину “Шахедами”: сгорели грузовики, есть раненые (ОБНОВЛЕНО)

Ночью враг атаковал Одесщину “Шахедами”: сгорели грузовики, есть раненые (ОБНОВЛЕНО)

Ночью, 26 сентября, в течение двух часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками Одесскую область. Под обстрел попали фуры и пассажирский автобус, следовавший из Румынии в Украину.

Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что благодаря напряженной работе Сил противовоздушной обороны, большинство дронов сбито. К сожалению, в Измаильском районе есть “прилет” по припортовой инфраструктуре.

Пострадали двое водителей грузовиков. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте, второго — с тяжелой травмой руки госпитализировали.

Повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур загорелись. Спасатели ликвидировали пожары.

атака на Одесщину

Местные ресурсы также сообщают об атаке на переправу Орловка-Исакча в Одесской области. В результате пострадал пассажирский автобус Бухарест-Одесса. Части дронов упали на границе с Румынией.

ОБНОВЛЕНО

Силы ПВО сбили над Одесской областью десять беспилотников, сообщили в Силах обороны юга.

Из-за попадания в припортовую и пограничную инфраструктуру произошло разрушение зернохранилищ, повреждение админздания и грузовых автомобилей частных перевозчиков. Шесть автомобилей выгорели дотла.

В международном пункте пропуска осуществляются стабилизационные мероприятия, пропускные операции приостановлены. Автотранспорт временно переориентирован через ближайшие пункты пропуска.

Напомним, вчера ночью россияне ударили по Одессе и области “Шахедами” и сверхзвуковыми ракетами «Оникс». Пострадала припортовая инфраструктура Одессы.

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить