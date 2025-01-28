Десять минут — и вы в Евросоюзе

В последнее время это южное село знаменито благодаря паромной переправе Орловка — Исакча через Дунай с международным пунктом пропуска, соединяющим Украину с Румынией. Запуск переправы состоялся в августе 2020 года.

Паром преодолевает путь от Украины до Евросоюза всего за десять минут — очень удобно.

С началом широкомасштабной войны эта переправа сыграла огромную роль — паром перевез тысячи беженцев из Украины. Также паромная переправа стала одним из коридоров доставки грузов. В период блокады портов Большой Одессы на переправе Орловка — Исакча выстраивались километровые очереди большегрузного транспорта. Здесь открыт речной порт.

Объект был замечен агрессором: паромную переправу несколько раз атаковали вражеские дроны.

Раз в год — проезд за деньги

Есть один день в году, когда за проезд через село Орловка его жители могут требовать деньги. Это — Рождество, 25 декабря.

Ежегодно в этот день в Орловке происходит обряд Мошу, который включен в Национальный перечень нематериального культурного наследия Украины.

По сути, участники обряда колядуют по домам, но они могут останавливать и транспорт, следующий через село.

За колядку в свою честь водитель должен отблагодарить деньгами.

Некоторые удивлены, некоторые возмущены, но ничего не поделаешь — традиция есть традиция.

Археологический памятник национального значения

В полутора километрах от Орловки находится археологический памятник национального значения городище Картал («картал» в переводе с румынского — «орел»). Городище образовалось в 6-8 веке до нашей эры, и считается многослойным памятником. Ученым удалось проследить четкие черты взаимодействия нескольких культур. Здесь найдены фрагменты посуды, которая использовалась в 1-3 веках нашей эры, а также орудия труда, инструмент из бронзы, железа и других материалов. Огромную ценность имеют найденные медные и серебряные римские монеты, часть которых была изготовлена в начале 1 века нашей эры.

На территории городища находится так называемая Каменная гора, где обнаружены две панцирные стены из камня и глиняной забутовки. Существует мнение, что здесь раньше была оборонительная башня. Археологи считают, что начиная с 1 века до нашей эры объект стал входить в систему укреплений, созданных гето-дакийскими племенными группами. Цель создания такого массивного сооружения — защита местных жителей от римских нападок.

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