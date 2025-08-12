Ключевые моменты:
- За прошедшую неделю в Одессе родилось 125 детей;
- Из них — 4 двойни;
- Мальчиков — 70, девочек — 55;
- Родильные дома Одессы работают стабильно.
Количественное преимущество осталось за мальчиками — за неделю на свет появились 70 маленьких одесситов, одесситок стало на 55 больше.
“Последняя неделя оказалась богатой на рождение близнецов — на свет появились четыре двойни”, — сообщили в мэрии.
Отмечается, что все городские роддома работают в штатном режиме и продолжают оказывать помощь беременным, роженицам и новорожденным.
Напомним, в селе Прямобалка Одесской области произошел случай, который медики назвали настоящим чудом: семейная бригада экстренной помощи приняла сложные роды на дому, спасая жизнь матери и новорожденной девочки.
Читайте также: Медицина Одесской области во время войны: почему роды в «скорой» становятся нормой