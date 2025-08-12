Ключевые моменты:

  • За прошедшую неделю в Одессе родилось 125 детей;
  • Из них — 4 двойни;
  • Мальчиков — 70, девочек — 55;
  • Родильные дома Одессы работают стабильно.

Количественное преимущество осталось за мальчиками — за неделю на свет появились 70 маленьких одесситов, одесситок стало на 55 больше.

“Последняя неделя оказалась богатой на рождение близнецов — на свет появились четыре двойни”, — сообщили в мэрии.

Отмечается, что все городские роддома работают в штатном режиме и продолжают оказывать помощь беременным, роженицам и новорожденным.

Напомним, в селе Прямобалка Одесской области произошел случай, который медики назвали настоящим чудом: семейная бригада экстренной помощи приняла сложные роды на дому, спасая жизнь матери и новорожденной девочки.

Читайте также: Медицина Одесской области во время войны: почему роды в «скорой» становятся нормой

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме