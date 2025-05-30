Можно ли поступить в болгарские вузы

Тамара Сабанчук

Тамара Сабанчук, директор Бессарабского центра профессионального развития учителей:

— Болгарский язык у нас изучают в пяти школах как обязательный уже много лет с первого по одиннадцатый класс по два-три часа в неделю, независимо от национальности ребенка. Причем дети и их родители последние три года больше заинтересовались изучением языка. Это связано с войной — родители боятся за своих детей и хотят, чтобы они поступали в вузы за рубежом. Болгария для наших выпускников очень приемлемый вариант — для детей с болгарскими корнями обучение бесплатное. Да и контракт — это не так уж дорого, в некоторых болгарских вузах он стоит даже дешевле, чем в Одессе, к тому же находится Болгария от нас недалеко. Если раньше из обеих громад — Тарутинской и Бородинской — четверо-пятеро детей поступали в заведения в Болгарии, то в прошлом году на учебу туда поехали 17 детей, в основном мальчиков.

Изучение языка меньшинств поддерживается на государственном уровне, дети бесплатно получают учебники, мы проводим семинары по повышению квалификации, мастер-классы. У нас работают замечательные педагоги, благодаря которым ученики достигают высоких результатов.

Александр Лазарев

Например, выпускник Виноградовского лицея Александр Лазарев стал победителем Всеукраинской олимпиады по болгарскому языку и получил президентскую стипендию. Наши дети пишут научные исследовательские работы по истории, обычаям, традициям, промыслам.

Обязательным является изучение болгарского языка и литературы, а болгарскую историю и географию изучают на внешкольных факультативах.

Дети из села — в гостях у вице-премьера

Алла Саввова

Алла Саввова, ответственная за работу филиала Одесской воскресной болгарской школы в Бессарабском:

— В нашей воскресной школе, кроме болгарского языка и литературы, преподаются история и география Болгарии. Обучение бесплатное. С малышами проще — их приводят родители, и начинаем с нуля. Со старшеклассниками сложнее — они приходят, если решили поступать в учебные заведения Болгарии. И если бытовой язык они более-менее знают, то грамматику — нет, поэтому приходится начинать с азбуки и учиться по ускоренному курсу.

Очень большую поддержку нам оказывают из Болгарии. Так, прошлым летом дети из Тарутинской, Бородинской и Арцизской общин участвовали в пятидневном учебном семинаре для учеников и педагогов, который организовал болгарский университет «Неофит Рилски». А еще детей приняла вице-президент Болгарии госпожа Илияна Йотова в Гербовом зале президента, после чего они посетили также Президентскую библиотеку. И подобные поездки в Болгарию происходят по два-три раза в год как для учителей, так и для детей, причем все оплачивает болгарская сторона.

Не только болгары хотят знать болгарский

Мария Папурова

Мария Папурова, заместитель руководителя отдела образования Бородинской общины, ответственное лицо в Болгарской воскресной школе «Българче»:

— В нашей общине преподаются как обязательные болгарский язык в Евгеновском лицее и румынский — в Надречненском лицее. По два часа в неделю с первого по одиннадцатый класс. Воскресное училище «Българче» работает при Буджацком лицее с недавних пор, с марта. В нем преподаются болгарский язык, литература, история, хореография болгарского народного танца, декоративно-прикладное искусство. Несмотря на то, что в Буджаке проживает мало болгар, учеников хватает — дети хотят учиться, даже если в их роду нет болгар.

Родители заинтересованы в том, чтобы дети знали много языков

Наталья Коваржик

Наталья Коваржик, учительница болгарского языка и литературы Евгеновского лицея:

— В нашем лицее болгарский язык с первого по четвертый класс преподается четыре часа в неделю, с пятого по девятый — два часа и в 10-11 классах — по три часа. Язык изучают все, даже были дети узбекской национальности, которые так хорошо овладели болгарским, что даже на переменах на нем общались.

При Евгеновском Доме культуры есть народный ансамбль болгарского танца «Арса». Я сама танцую в этом ансамбле. Недавно нам подарили для детей новые сценические костюмы. Выпускники нашей школы успешно учатся в вузах в Болгарии. Были времена, когда родители-болгары сознательно не общались дома с детьми на болгарском. Сейчас, наоборот, родители заинтересованы в том, чтобы дети знали два-три и более языков, потому что понимают, что такая современная жизнь — знание языков может пригодиться. А знание языка предков — это сохранение культурной идентичности и традиций своего народа.

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