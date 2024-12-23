Обучаться и обучать: образовательные проекты ЕС открывают новые возможности для сотрудничества между вузами Украины и Европы

Опыт имеет значение – и будет признан

Ситуация, когда человек получает второе и даже третье высшее образование сегодня достаточно распространена. Кто-то ошибся с первым выбором и нужно переквалифицироваться, кто-то расширяет свою профессиональную компетентность. В Европе, когда человек поступает в вуз, стремятся максимально учесть все знания и навыки, которые она получила во время предыдущего обучения. Проект Erasmus+ QuaRSU «Поддержка признания квалификации для украинских университетов», в котором участвовали украинские университеты, в частности и Одесская морская академия, имел целью разработку такого механизма и для украинского образования. Разработкой платформы поддержки признания квалификации, которой будут пользоваться все университеты нашей страны, занимался международный консорциум, в который также вошли пять украинских вузов: НУ «Одесская морская академия», Херсонский национальный технический университет, Сумской государственный университет, Национальный лесотехнический университет Украины, Мариупольский государственный университет в сотрудничестве с Министерством образования и науки Украины и Федерацией работодателей Украины. Они должны были ознакомиться с опытом вузов Польши (Ягеллонский университет Кракова и Варшавская школа экономики), Португалии (Политехнический институт Коимбры), Ирландии (Национальный университет Ирландии, г. Корк), Эстонии (Эстонское агентство квалификаций и Таллиннский университет прикладных наук) и разработать соответствующие правила для Украины.

– Мы начинали проект в 2019 году, – рассказывает Вадим Захарченко, проректор по научно-педагогической работе НУ «Одесская морская академия», член Национальной команды экспертов по реформированию высшего образования. – Должны были завершить его в 2022 году. Но сначала были введены ограничительные меры, связанные с ковидом, затем началась война. Я очень благодарен коллегам из европейских вузов, которые с пониманием отнеслись к нашим проблемам, пошли навстречу и помогли нам в ноябре 2024 года завершить практически все, что было запланировано. Главное – мы создали платформу поддержки признания (ее страница есть на сайте проекта (https://quarsu.nltu.edu.ua) и Украинскую сеть признания предыдущего обучения. И теперь каждый университет Украины, в который поступает студент с предыдущим опытом обучения, имеет путеводитель, как учесть этот приобретенный им ранее опыт.

Кроме того, Министерство образования и науки приказом №328/37664 утвердило Порядок признания в высшем и профессиональном предвысшем образовании результатов обучения, полученных путем неформального и/или информального образования, который был разработан под руководством проекта QuaRSU. Таким образом, признание предыдущего обучения на основе европейского опыта – это уже часть украинского законодательства о высшем образовании.

– Вопросы признания квалификации очень важны для всей Европы, там накоплен большой опыт в этом направлении, – подчеркивает Жанна Таланова, заместитель координатора, менеджер по аналитической работе и Национальной команды экспертов по реформированию высшего образования. – Формально механизм признания существовал в Украине ранее, но не были разработаны реальные пути его практической реализации. Поэтому в рамках программы ЕС Erasmus+ и был начат важный структурный проект QuaRSU «Поддержка признания квалификации для украинских университетов». Наши европейские коллеги очень открыты к сотрудничеству, готовы делиться своим опытом и перенимать наши лучшие практики. Партнером украинских вузов в проекте выступил Ягеллонский университет из Польши – он входит в сотню лучших университетов мира, где большинство составляют вузы США и Великобритании. А «Одесская морская академия» стала мощным национальным лидером проекта.

Во время реализации проекта преподаватели Одесской морской академии посетили коллег за границей. Например, очень впечатлил одесситов Ирландский университет. Система признания структурирована, особенно в отношении неформального обучения (самообразования). Преподаватели даже не могли себе представить раньше, что приобретения человека, полученные путем самообразования, можно учесть во время ее обучения в вузе.

Заинтересовало плодотворное сотрудничество Таллиннского университета прикладных наук в направлении архитектуры с датчанами, которые являются большим авторитетом в области современной архитектуры. Впечатлило оборудование для изучения газовой технической сварки, с которым будущие архитекторы знакомятся уже на втором курсе. И вообще практическая подготовка современных архитекторов очень широка, нет того, чего они не будут знать о современных технологиях строительства.

Как видим, работа над тем или иным проектом дает результаты, выходящие за его тематические рамки: знакомясь с опытом европейских партнеров, можно заимствовать интересные форматы и подходы к организации учебного процесса, формированию программ, оценки качества знаний и навыков. Впрочем, и украинцы имеют, чем поделиться с коллегами.

Виталий Никольский, д.т.н., профессор кафедры технической эксплуатации флота:

– В Эстонии есть два университета, где учатся 52% студентов страны, остальные 48% приходится на 14 других университетов. Есть вузы, где от одной до двух тысяч студентов. В то же время нас готовят к тому, что мы должны иметь минимум пять, а то и десять тысяч студентов. А в Европе, как оказалось, другой подход: за количеством студентов гонки нет. Важное значение имеет качество.

Кроме того, вузы сами определяют свою образовательную политику, строят бюджет, сами зарабатывают деньги, говорит профессор. Но чтобы начать подготовку по новой программе, нужно получить разрешение.

– Это исключает масштабное дублирование специальностей, как это происходит у нас, – все готовят психологов, экономистов, юристов, журналистов. Вуз получает разрешение, а через четыре года смотрят, продолжать подготовку по этой специальности или закрывать ее. Благодаря такому подходу в Эстонии быстро реагируют на ситуацию на рынке труда. Если в 2018 году в приоритете были IT-специалисты, сейчас их количество уменьшилось, система образования ориентирует выпускников школ на выбор более востребованных специальностей.

Украинцы не только учились у иностранных коллег, но и делились своим опытом. Например, проект продемонстрировал, что преподавание морского английского языка в Одесской морской академии находится на очень высоком уровне, а обеспечение техникой местами даже лучше, чем в европейских вузах. Так что коллеги из Военно-морской академии им. Вапцарова, что в Варне, решили перенять опыт преподавания.

Поделиться, чтобы приумножить: сотрудничество между университетами и обмен опытом

Программа Erasmus+ открывает для студентов широкие возможности. Например, в рамках проекта академической мобильности курсанты и преподаватели НУ «Одесская морская академия» имели возможность посетить различные европейские университеты – учились по обмену.

Игорь Ворохобин, директор института навигации, д.т.н., профессор, капитан дальнего плавания:

– Курсанты НУ «Одесская морская академия» обучались в морских академиях Сплита и Клайпеды, девять курсантов – в Военно-морской академии им. Вапцарова в Варне. Конечно, сравнивали условия, программы, материально-техническую базу.

У нас большая современная тренажерная база, такого количества тренажеров в европейских вузах-партнерах нет. Коллеги из Варны тоже работают на тренажерах, но вся информация на них поступает из реального пункта регулирования движения судов в акватории порта. Курсанты слышат переговоры работников порта. Инструкторы с тренажеров ставят задачи и курсанты их выполняют. Задачи не теоретические, а практические из порта в Варне.

Вячеслав Сингаевский, курсант 5 курса:

– Я принимал участие в программе обмена, ездил в Сплит, Хорватия. Там было много практических занятий. За два года дистанционного обучения (на тот момент) мы уже от этого отвыкли. Там все проще. Преподаватель общается на равных со студентами. Три года учатся, потом четвертый – практика. Компании, которые работают на рынке, выбирают студентов еще во время обучения и уже начинают планировать работу с ними на будущее.

Владимир Супрун, курсант 6 курса:

– Я побывал в Военно-морской академии «Мирча чел Бэтрин» города Констанца, Румыния. Учиться там легче, чем у нас. Со мной учились курсанты из Польши, Черногории, Болгарии, Литвы, Латвии. В Констанце действует очень активная сеть студентов- Эразмусовцев (Erasmus Student Network – ESN). Через ESN познакомился со студентами из Греции, Марокко. С ними путешествовал по Румынии, времени хватало не только на учебу, а культурная составляющая запомнилась даже больше. Теперь у меня есть знакомства, которые пригодятся и в дальнейшем профессиональном общении, и в дружеском.

Завершение одного проекта является началом следующего: партнерство продолжается

– Сотрудничество с европейскими вузами предоставило нам возможность воспользоваться преимуществами академической мобильности, – говорит Вадим Захарченко. – Курсанты и преподаватели украинских университетов учились и проводили занятия в вузах-партнерах, поэтому могли сравнить подходы к организации обучения, увидеть преимущества или недостатки различных образовательных систем с их традициями и научными школами. Как по мне, это лучший путь к современному развитию. Есть возможность перенимать лучшие практики, четче выстраивать учебный процесс в соответствии с потребностями времени и изменениями ситуации на рынке труда.

Одесская морская академия уже подала заявки на новые образовательные программы Европейского Союза – и планирует следующие, ведь конкурсы сейчас продолжаются. Украина постепенно совершенствует свою систему высшего образования, имеет интересные достижения, поэтому европейские коллеги тоже с удовольствием изучают опыт своих украинских коллег. Поэтому студенты будут иметь еще больше возможностей получить современное образование европейского образца, которое базируется на украинских традициях и опыте и становится частью европейского образовательного пространства.

Флагманская программа Erasmus+ (ранее – Erasmus) открыта для Украины с 1994 года и способствует изменениям в образовании, сплочению студенческого и научного сообщества, инновациям и прогрессу, а также интеграции Украины в общее европейское образовательное пространство.

Справка:

Программа ЕС Erasmus+ с начала ориентирована на расширение контактов преподавателей и студентов украинских вузов с коллегами из учебных заведений Европы. В 2021-2024 годах реализовано более восьми тысяч грантовых проектов мобильности – студенты и преподаватели из Украины и разных стран Европы учились, стажировались, изучали успешные практики, делились традициями научных школ, современными подходами к организации учебного процесса, опытом сотрудничества со студенческим самоуправлением и т.д.

С началом полномасштабного вторжения Европейская Комиссия в ответ на вызовы и последствия войны позволила проектам переформатировать деятельность и направить бюджеты на оказание неотложной гуманитарной помощи. В частности, поддержку получили девять университетов, эвакуированных с оккупированных территорий Украины. Некоторые из них были вынуждены начинать все заново даже не на втором, а на третьем месте пребывания. На помощь релокированным университетам ЕС направил около восьми миллионов евро.

В течение 2014-2024 годов внедряются 95 проектов для развития инновационного потенциала украинских учреждений высшего образования. Бюджет таких проектов составляет от 200 тыс.евро до 1 млн евро, а в консорциумах могут работать от 5 до 20 вузов, и это сотрудничество рассчитано на 3-4 года: так формируется синергия украинской образовательной сферы и внедряются инновационные решения – и для самого образования также.

Фото предоставлены НУ «Одесская морская академия», а также героями публикации: Вадимом Захарченко, Виталием Никольским, Игорем Ворохобиным, Вячеславом Сингаевским, Владимиром Супруном. Одно фото взято со страницы фейсбук НУ «Одесская морская академия».

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Публикация подготовлена при поддержке Европейского Союза в рамках коммуникационной кампании «Вместе учимся и растем». Ее содержание является исключительной ответственностью автора и не обязательно отражает позицию Европейского Союза