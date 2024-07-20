«Я тебе мат за две секунды поставлю»: в Одесской области живет семья, где к шахматам приучают с пеленок

«Я тебе мат за две секунды поставлю»: в Одесской области живет семья, где к шахматам приучают с пеленок

В нашей семье в шахматы играют все. Причем это всегда сопровождается мега-куражем: «Ну давай я тебе детский мат за две секунды поставлю…» — «Кто хочет посмотреть, как я старшего братика отправлю нервно курить?». Каждый пытается в процессе игры превзойти соперника еще и в словесном поединке.

Почему Тоня не стала Ноной?

Мой папа Хома Фомич Бондарев, старший в семье, называл себя не иначе как «чемпионом Бессарабии по шахматам». И имел на то моральное право — он действительно играл очень сильно и был практически непобедимым. Мне, единственной девочке в семье, которая тоже варилась в «шахматном соке», с трех лет пророчили славу Ноны Гаприндашвили. Для тех, кто не помнит: она стала первым международным гроссмейстером среди женщин (1977) и первой женщиной, которой присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин (1978).

Однако я разбила мечты семьи. Причем из-за нелепой ситуации. Меня, домашнего ребенка, в первом классе привели на шахматный кружок в Дом пионеров, и преподаватель, отчитав теоретическую часть, посадил меня за доску со старшим своим учеником, юношей-десятиклассником — у него уже черные усы были! Я, малышка, так здрейфила перед этим дядей (хоть и сыграла с ним вничью), что наотрез отказалась ходить на кружок. Нет — и все, хоть стреляйте! А без серьезной теоретической подготовки, как вы понимаете, заменить на мировом пьедестале Нону Гаприндашвили было невозможно.

Это вам не в песочнице сидеть

В детство своего сына шахматы я ввела сразу после погремушек. По вечерам мы часто играли по вечерам. Благо, интернета не было, и начались отключения света.

Я повела сыночка на шахматный кружок, когда ему было пять лет. Дважды в неделю он шел в детский сад с огромной для него шахматной доской (всю дорогу несла я, а перед входом в сад — он).

В такие дни на своих сверстников сын смотрел сверху: у меня все по-взрослому, это вам не в песочнице сидеть.

Мало того, ему было разрешено уйти из сада раньше и самостоятельно. Гном — шапочка с бубоном — гордо топал с шахматной доской на урок.

Помню, директор Дома пионеров, заглянув в класс, удивилась: «А этот малыш что здесь делает?» — «Вы не смотрите на рост: он здесь всех бьет, кроме меня и Ярослава», — встал на защиту преподаватель.

Как чемпион недооценил соперника

шахматная семья

Как-то мой отец, тот самый «чемпион Бессарабии», зашел в гости, и мой сын-первоклассник предложил деду сыграть партию. Тот, взглянув на малышку, только засмеялся: «Ладно, иди расставляй фигуры — не чемпионское это дело».

Отец был в тот день немного навеселе, мы весело болтали, делились новостями, он, не глядя, переставлял фигуры, как вдруг шестилетний игрок объявил: «Дедушка, а тебе — мат!»

«Да ну? — засмеялся чемпион. — Ну, давай еще партию».

Наш разговор продолжался, отец уже иногда даже бросал взгляд на доску, но по-прежнему не воспринимал соперника всерьез. А мой сыночек над партией и краснел, и потел… И вдруг: «Дедушка, тебе шах. Ты еще можешь закрыться, но не спасет — мат».

Как?! Действительно, второй мат. И тут мой папа протрезвел!

Третья партия, как вы понимаете, длилась не долго и была в пользу «чемпиона Бессарабии». Но результат есть результат, и от него никуда не денешься: два один в пользу первоклассника!

Собрались и ушли — от греха подальше

…Прошло несколько месяцев — мы отдыхали с сыном на море. Он меня достал: мы играли в шахматы и на пляже, и в лагере во время сиесты. В конце концов, я не выдержала: «Видишь в беседке два дяди играют в шахматы? Иди к ним и предложи: кто выйдет победителем, с тем ты сыграешь».

Сыночек — малыш в шортиках и маечке — утопал к пузатым дядям. А я наконец-то могла почитать книгу.

Но не прошло и двух минут, как сын, расстроенный, вернулся. Что случилось?

— Я подошел, поздоровался, сказал, что хочу сыграть с победителем. Дяди почему-то начали смеяться, спросили, умею ли я играть в шахматы? Я ответил, что уже несколько лет хожу на шахматный кружок. Рассказал, что у меня дед — чемпион Бессарабии по шахматам, а я у него недавно выиграл со счетом два один. Мама, я же правду сказал? А дяди почему-то сразу собрали шахматы и ушли…

Начинаем с ползунков

Мой внук, Бондарев-младший, только научился ползать, а ему уже подсунули шахматы. Для него пока что это не понятные игрушки. Но, вижу, интерес присутствует. Будем растить нового чемпиона Бессарабии.

Антонина Бондарева (Рени)
Антонина Бондарева ПРОФИЛЬ
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