В Одессе с сентября перестанет ходить трамвай с Котовского на Таирова

Об этом сообщил директор КП «Одесгорэлектротранс» Николай Литовчук.

«Работы по дренажу склона начнутся в сентябре, к этому времени мы перекроем движение трамваев, «семерка» будет ходить по укороченным маршрутам: до Пересыпского моста и до Старосенной площади. На какое время будет перекрыто движение, станет понятно по ходу работ», — отметил Николай Литовчук.

Напомним, спус Маринеско просел еще в апреле 2023 года, после того как город потратил 72 млн гривен на его обустройство. Работы выполняла компания «Ростдорстрой». Просадку грунта зафиксировали на участке дороги между домами №16 и №18.

По словам мэра, спуск Маринеска был капитально отремонтирован, работы выполнены качественно с расчетом на мирное время. А оползни в сторону моря были зафиксированы уже после начала войны.

Кроме того, под склоном были обнаружены старые дренажные каналы, которые были неправильно законсервированы. И находятся они ориентировочно под тем участком дороги, которая и просела. По мнению экспертов, разрушение каналов может влиять на просадку дороги и трамвайный путь.

Экспертные работы по установлению причин проседания дороги стоили городскому бюджету 1 миллион 140 тысяч гривен.

Из-за этих проблем с маршрута №7 были сняты трехсекционные трамваи, которые были куплены специально для проекта «Север-ЮГ». Поэтому их перевели на рейсы, соединяющие центр города и Фонтан, где пассажиропоток не так велик. При этом маршрут №7 продолжают обслуживать односекционные вагоны.