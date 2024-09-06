Ярмарка удалась — собрали более сорока тысяч

Блины с семгой и украинский трюфель

Благотворительная ярмарка, которая прошла в Подольске ко Дню Независимости Украины, представила жителям и гостям города шестнадцать вкуснейших блюд. Среди них блины с семгой, пиццы, пончики, рогалики, рулеты, пирог, медовик, пахлава и украинский трюфель.

— Все раскупали мгновенно. Спасибо искренне всем: друзьям, знакомым и незнакомым, всем, кто поддерживает наше доброе дело, кто пришел на ярмарку и донатил, — радостно рассказывает руководитель отряда Людмила Татар, — Из вырученных донатов десять тысяч гривен пойдут на сбор для авто на 44-ю бригаду. Десять процентов отдали на сбор, который был на ярмарке. Часть средств покроет долги за мясные продукты и упаковку, а остальные — на продолжение нашей волонтерской деятельности.

Четыре отправки и беспроигрышная лотерея

А предшествовала ярмарке неделя напряженного труда. Неутомимые птички отряда «Паляница» осуществили четыре отправки на передовую. Готовили разнообразную продукцию нашим защитникам, чтобы в праздничные дни порадовать их домашними блюдами.

Беспроигрышную лотерею организовала Объединенная организация волонтеров Подольщины, к которой присоединились шесть лучших волонтеров. Благодаря этому здесь закрывают семнадцатый сбор на закупку амуниции для защитников.

— Мы объединились, чтобы быстрее покрывать сборы. Именно наш донат в тех семнадцати сборах уже составляет более ста тысяч гривен, — комментирует Людмила Татар.

На этот раз целью был сбор средств на автомобиль для бригады, которая воюет на Харьковском направлении. Организаторы приложили много усилий — покупали лоты, искали спонсоров, девушки из «Паляницы» готовили вкусности.

В общем собрали 42128 гривен.

— Мы в очередной раз убедились, что в единстве наша сила. Спасибо всем неравнодушным, кто помогает нашим защитникам, — говорят организаторы благотворительных мероприятий.