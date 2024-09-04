В Одессе открыли вход в Сказочный тоннель

Сказочный тоннель сейчас находится в частной собственности. В начале лета мэр Одессы Геннадий Труханов лично встретился с владельцем тоннеля и попросил открыть его как убежище, сообщает издание Укринформ.

Сейчас в качестве укрытия используют половину тоннеля.

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Что известно о тоннеле

Сказочный тоннель – это подземный коридор, который протсгяєаться на 200 метров и находится под землей глубиной 20 метров. Его возвели в 1976-1979 годах, он соединял санаторий «Магнолия» с пляжем «Дельфин». Раньше от санатория до тоннеля спускался лифт, который давал возможность посетителям быстро добраться до побережья. К тому же в летнюю жару посетители могли насладиться прохладой в тоннеле.

Стены тоннеля украшенные многообразием орнаментов и героями популярных сказок. Выполнены они в мозаике, а на потолке тоннеля установлены разноцветные светильники, которые позволяют плитке играть в свете разными бликами и цветами.

Летом 2014 года тоннель закрыли для посетителей, поскольку на месте бывшего санатория «Магнолия» началось строительство жилкомплекса «Кандински».

Фото — Укринформ.