В Одессе сотрудник ТЦК поднял руку на женщину, – соцсети (видео)

Об этом пишет Телеграм-канал «Одеське життя» со ссылкой на информацию из соцсетей.

«Безнаказанность порождает вседозволенность!»

Как пишут местные телеграм-каналы, распространившие видео конфликта, инцидент произошел у здания сборного пункта на улице Заньковецкой.

Пользователи соцсетей пишут, что женщина принесла еду своему больному мужу, у которого «диагностирован тремор и протрузии, и которого украли и прячут по разным ТЦК».

«Полиция рассказывает, что ничего не может сделать. Безнаказанность порождает вседозволенность!», – возмущаются одесситы.

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Комментарий областного ТЦК

На скандал не замедлили отреагировать в Одесском областном ТЦК и СП.

По информации ведомства, в распространяемом сегодня в сети видео «рядовые граждане» якобы «пытаются прибегнуть к очередной дискредитации военных».

«Гражданка в эмоциональном состоянии совершает действия, препятствующие работе РТЦК и СП. Она сознательно заблокировала ворота сборного пункта, препятствуя въезду и выезду служебного транспорта, а также симулировала физический недуг, никак не реагируя на замечания военнослужащих роты охраны ТЦК»,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие ТЦК действовали в соответствии с законодательством и вызывали наряд патрульной полиции.

«По приезду полиции гражданка начала вести себя еще более агрессивно, совершив нападение на выезжающее с территории сборного пункта транспортное средство. Водитель транспортного средства, защищая служебное имущество, пытался помешать противоправным действиям гражданки. Этот момент и попал на видео, искаженное и представленное в анонимных (сомнительных) телеграмм-каналах»,

– комментируют произошедшее в ТЦК.

И еще в ведомстве напомнили, что во время военного положения препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины или других военных формирований может квалифицироваться по статье 141-1 Уголовного Кодекса Украины. Кроме того, нападение на служебный транспорт может быть расценено как посягательство на имущество Вооруженных Сил Украины.

Руководство ТЦК также призывает граждан «соблюдать законодательство и не поддаваться на провокации», поскольку «распространение непроверенной или искаженной информации только способствует дезинформации и играет на руку врагу».