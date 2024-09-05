В Одессе крупнейший сервисный центр МВД (МРЭО) переехал в пригород: куда и почему

Сервисный центр МВД №5142, который находился в Одессе на Аэропортовской, переехал и открылся в Крыжановке по адресу: улица Академика Сахарова, 1Г. Это первый сервисный центр МВД в Одесской области, который не будет прекращать предоставлять услуги во время воздушных тревог.
Напомним, 31 августа в Одессе прекратил работу сервисный центр МВД (бывший МРЭО), расположенный по адресу ул. Аэропортовская, 27/1.
Отметим, новый адрес сервисного центра является пригородом лишь формально. По факту же его помещение расположено на поселке Котовского.
Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что решение изменить локацию сервисного центра МВД в Одессе и перенести его в новое помещение было принято из-за постоянных тревог, во время которых услуги прекращались. Только в течение августа в Одесской области сигнал воздушной тревоги звучал 55 раз и длился более 42 часов.
Обновленный центр на Академика Сахарова занимает площадь 387 м². В нем увеличено количество рабочих мест — их стало 16 по сравнению с предыдущим расположением, где их было 12.
В здании есть просторное укрытие, где оборудовано 8 рабочих мест. Оно вмещает около 100 человек и именно здесь в случае объявления сигнала воздушной тревоги будут предоставлять услуги, чтобы не прерывать процесс обслуживания клиентов.
В сервисном центре МВД доступны следующие самые популярные услуги:
- регистрация/перерегистрация транспортных средств;
- обмен/восстановление водительского удостоверения;
- выдача международного водительского удостоверения;
- назначение надлежащего пользователя;
- оформление разрешения на перевозку опасных грузов и тому подобное.
Также отметим, что Сервисный центр МВД №5154, который занимается экзаменацией водителей, остался по прежнему адресу — ул. Аэропортовская, 27/1. Он продолжает работать без изменений на том же месте.