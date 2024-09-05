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В Одессе крупнейший сервисный центр МВД (МРЭО) переехал в пригород: куда и почему

В Одессе крупнейший сервисный центр МВД (МРЭО) переехал в пригород: куда и почему

Сервисный центр МВД №5142, который находился в Одессе на Аэропортовской, переехал и открылся в Крыжановке по адресу: улица Академика Сахарова, 1Г. Это первый сервисный центр МВД в Одесской области, который не будет прекращать предоставлять услуги во время воздушных тревог. 

Напомним, 31 августа в Одессе прекратил работу сервисный центр МВД (бывший МРЭО), расположенный по адресу ул. Аэропортовская, 27/1.

Отметим, новый адрес сервисного центра является пригородом лишь формально. По факту же его помещение расположено на поселке Котовского.

сервисный центр МВД на поселке Котовского

Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что решение изменить локацию сервисного центра МВД в Одессе и перенести его в новое помещение было принято из-за постоянных тревог, во время которых услуги прекращались. Только в течение августа в Одесской области сигнал воздушной тревоги звучал 55 раз и длился более 42 часов.

Обновленный центр на Академика Сахарова занимает площадь 387 м². В нем увеличено количество рабочих мест — их стало 16 по сравнению с предыдущим расположением, где их было 12.

центр МВД на поселке Котовского

В здании есть просторное укрытие, где оборудовано 8 рабочих мест. Оно вмещает около 100 человек и именно здесь в случае объявления сигнала воздушной тревоги будут предоставлять услуги, чтобы не прерывать процесс обслуживания клиентов.

В сервисном центре МВД доступны следующие самые популярные услуги:

  • регистрация/перерегистрация транспортных средств;
  • обмен/восстановление водительского удостоверения;
  • выдача международного водительского удостоверения;
  • назначение надлежащего пользователя;
  • оформление разрешения на перевозку опасных грузов и тому подобное.

центр МВД на поселке Котовского

Также отметим, что Сервисный центр МВД №5154, который занимается экзаменацией водителей, остался по прежнему адресу — ул. Аэропортовская, 27/1. Он продолжает работать без изменений на том же месте.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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