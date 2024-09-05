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В этом поселке в Одесской области впервые появились улицы Бандеры и Шухевича

В этом поселке в Одесской области впервые появились улицы Бандеры и Шухевича

В рамках молодежного конкурса «Небезразличные» в Доброславской громаде успешно реализуется проект «Улицы говорят». Декоммунизация здесь коснулась не только переименований советских названий улиц в селах, но и бывшего названия центральной усадьбы — поселка Коминтерновское.

Ее особенность в том, что в Одесской области впервые появились улицы Степана Бандеры, Романа Шухевича и Героев УПА. Также улицы уже носят имена современных героев, погибших на российско-украинской войне.

Педагоги лицея в поселке Доброслав, Ирина Гайдукова и Виктория Билаш предложили на всех декоммунизированных улицах Доброслава установить информационные стенды, чтобы люди знали биографии и достижения людей, именами которых названы улицы. Спонсором выступил местный патриот Сергей Хоменко.

В День Независимостивсе таблички были установлены.

улица полковника Гуляева

В Доброславской громаде даже во время войны реализуются малые и большие проекты. Четыре года назад местные власти начали «Ярмарку молодежных проектов», назвав ее «Неравнодушные». Благодаря этому при минимальном привлечении средств из местного бюджета решили многие вопросы: создание зеленых площадок, строительство поля для мини-футбола, переработка электронных сигарет в павербанки, сцена для школы и т.д.

улица героев 28-й бригады

Председатель Доброславской громады Людмила Прокопечко сообщила, что благодаря проекту во многих селах громады воплощен ряд интересных идей. Только в этом году — 15. К их реализации активно приобщается социально ответственный бизнес, местные предприниматели, подрядные организации, фермеры.

Юрій Федорчук
Юрий Федорчук ПРОФИЛЬ
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