В Одессе временно меняют маршруты троллейбуса и популярных автобусов

Завтра, в воскресенье, 8 сентября 2024 года в Одессе состоится полумарафон Independence Half Marathon ко Дню Независимости Украины. В этой связи временно меняются схемы движения городского общественного транспорта – одного троллейбуса и нескольких популярных маршруток.
Как сообщает департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета, изменения временного характера в схемы движения будут действовать 8 сентября с 06:00. до 11:00 часов или до завершения мероприятия.
Будет изменено движение:
троллейбусного маршрута № 9:
- в направлении движения к ул. Ришельевской – от Итальянского бульвара на Привокзальную площадь, ул. Пушкинская, ул. Греческий, ул. Ришельевскую (конечная остановка);
- в направлении движения к ул. Инглези – от ул. Ришельевской на Итальянский бульвар, ул. Среднефонтанская, ул. Пироговскую и далее по маршруту;
автобусного маршрута № 145:
- в направлении движения к ул. Высоцкого – от ул. Пушкинской на ул. Жуковского, ул. Преображенскую и далее по маршруту;
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автобусного маршрута № 175:
- в направлении движения до аптеки Гаевского – от ул. Пушкинской на ул. Жуковского и далее по маршруту;
автобусного маршрута № 220а:
- в направлении движения до Экономического университета – от ул. Пушкинской на ул. Жуковского, ул. Преображенскую и далее по маршруту;
автобусного маршрута № 221:
- в направлении движения к Новому рынку – от ул. Пушкинской на ул. Жуковского, ул. Преображенскую, пл. Веры Холодной, Соборная площадь и дальше по маршруту.
Ранее стало известно, что трамвайный маршрут «Север – Юг», соединяющий поселок Котовского и Таирова через центр города, будет закрыт из-за дренажных работ на спуске Маринеско, которые начнутся в сентябре.