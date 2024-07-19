Отключений света станет меньше: какие графики будут 20 июля

Отключений света станет меньше: какие графики будут 20 июля

С субботы, 20 июля 2024 года, в Украине уменьшается продолжительность отключений света. Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

Графики отключения света на 20 июля 2024 года:

  • С 2:00 до 5:00 утра облэнерго не будет применять графики почасовых отключений света.
  • С 13:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений.

Если вы хотите узнать графики отключений света для Одессы или другого населенного пункта региона, вы можете проверить эту информацию в чатботах ДТЭК Одесские электросети в Viber и Telegram, или на сайте компании. 

В чат-ботах перейдите на главную страницу компании и нажмите «Возможные отключения». Вы выберете свой населенный пункт и адрес, и вам придет ссылка со статусом отключений.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua