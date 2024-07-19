Отключений света станет меньше: какие графики будут 20 июля

С субботы, 20 июля 2024 года, в Украине уменьшается продолжительность отключений света. Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».
Графики отключения света на 20 июля 2024 года:
- С 2:00 до 5:00 утра облэнерго не будет применять графики почасовых отключений света.
- С 13:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений.
Если вы хотите узнать графики отключений света для Одессы или другого населенного пункта региона, вы можете проверить эту информацию в чатботах ДТЭК Одесские электросети в Viber и Telegram, или на сайте компании.
В чат-ботах перейдите на главную страницу компании и нажмите «Возможные отключения». Вы выберете свой населенный пункт и адрес, и вам придет ссылка со статусом отключений.