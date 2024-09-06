Новости Одессы и Одесской области

Новая дорожная разметка возле мемориала 411-й батареи в Одессе (фото)

Новая дорожная разметка возле мемориала 411-й батареи в Одессе (фото)

В Одессе возле мемориала 411-й батареи была введена новая организация движения — круговое движение. Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Дорожня розмітка

Как отмечается в официальном сообщении, на перекрестке улиц Ореховая и Дача Ковалевского, работники коммунального предприятия «СМЭП» нанесли соответствующую дорожную разметку и установили необходимые знаки, чтобы водители могли безопасно ориентироваться на этом перекрестке.

Дорожня розмітка

Изменения внедрили с целью повышения безопасности и улучшения организации движения на этом важном участке города, который часто является местом повышенной транспортной активности. Власти Одессы призывают водителей быть внимательными и соблюдать новые правила движения, чтобы избежать недоразумений на дороге и обеспечить безопасность для всех участников дорожного движения.

Дорожня розмітка

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