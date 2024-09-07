Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области фермер перекрыл речку

В Одесской области фермер перекрыл речку

Житель Одесской области отправился на скамью подсудимых за то, что перекрыл реку дамбой, чтобы поливать свой баштан.

О незаконной схеме «предприимчивого» фермера рассказали в пресс-сдужбе областного управления полиции.

Полицейские установили, что в начале июня этого года 51-летний житель одного из населенных пунктов Тарутинской громады самовольно провел дноуглубительные работы в русле реки Анчокрак и обустроил на ней дамбу, перекрыв поток водоема. Он сделал это для того, чтобы мелководье реки стало более полным и ему удобно было поливать бахчевые культуры, которые он высадил на своем земельном участке, расположенном поблизости.

Самовольная дамба в русле реки Анчокрак

Для реализации своего преступного плана мужчина арендовал экскаватор и нанял работника, которого заверил в наличии разрешительных документов на проведение соответствующих работ. После перекрытия и расчистки русла реки фермер вывел от водоема к своему земельному участку трубу, которую спрятал под вырытой землей, и почти три месяца поливал на приусадебном участке бахчевые.

В ходе расследования было установлено, что в результате своих противоправных действий мужчина умышленно завладел поверхностным слоем земель реки общей площадью 0,0150 га и объемом 199,1 кубических метров с земельного участка, включенного в состав водного фонда и относящегося к коммунальной собственности.

Собрав достаточно доказательств, дознаватели отделения полиции №2 Болградского районного отдела полиции под процессуальным руководством Болградской окружной прокуратуры выдвинули фигуранту обвинения в незаконном завладении поверхностным (почвенным) слоем земель водного фонда в особо крупных размерах. За это преступление ему может грозить до трех лет ограничения свободы.

Обвинительный акт направлен в суд.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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