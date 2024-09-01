Температура морской воды в Одессе сегодня, 1 сентября: заканчивается ли купальный сезон с началом осени?

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня температура морской воды у одесского побережья составит 23-24°С.

А по данным ресурса Seatemperature, Черное море у Одессы прогреется до 24,2°С.

Напомним, что купаться в такой воде можно.

Что касается водоемов Одесской области, то сегодня самая теплая в регионе вода была зафиксирована в Каролино-Бугазе – 25,6°C. А самая холодная – в озере Китай: всего 23,7°C.

Температура воды в Одесской области сегодня:

Напомним, сегодня днем воздух прогреется до 26-28°С в Одессе и до 26-31°С в Одесской области.