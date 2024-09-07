Ночью одесские активисты самостоятельно сняли Ленина и красную звезду со стелы на площади 10 апреля

Об этом сообщил у себя в Facebook известный общественник Демьян Ганул.

Судя по опубликованному активистом видео, подлежащие декоммунизации барельефы не только сняли, но и разбили. И, по всей видимости, это сделал именно Ганул.

«А я просил власть снять его толерантно, ну власть не всегда слышит общественность… Такая Одесса мне нравится больше», – прокомментировал активист.

Отметим, что вместе с Ганулом у «декоммунизированной» стеля сфотографировался еще один изщвестный одсский активист – глава ОО «Зеленый лист» Владислав Балинский.

Напомним, на прошлой неделе было обнародовано обращение, в котором депутат Одесского горсовета Марина Бойко призвала мэра Геннадия Труханова убрать коммунистическую символику с памятника «Крылья победы» на площади 10 Апреля.

Как сказано в тексте обращения, историко-топонимическая комиссия при исполнительном комитете уже давно приняла решение о демонтаже этих элементов, но до сих пор никаких шагов в этом направлении сделано не было. Марина Бойко призвала либо убрать эти элементы, либо хотя бы закрыть их, поскольку, по ее словам, присутствие коммунистической символики в 2024 году на видном месте в Одессе является недопустимым. Она также отметила, что общественные активисты неоднократно требовали демонтажа барельефа ленина, историки отмечали его неуместность, а памятник не раз становился объектом актов протеста.

Ранее одесситы опубликовали в соцсетях фотографии известных городских памятников, на которые активисты прилепили наклейки с надписями «Оккупант» и требованием «Демонтируйте это, наконец».