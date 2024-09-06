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Дети из Одесской области попали в лес на западе страны: что они там делали

Дети из Одесской области попали в лес на западе страны: что они там делали

Дети Балтской громады, родители которых служат в ВСУ, отдохнули в детских оздоровительных лагерях «Лесная стража» и Kids camp, которые находятся в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Бесплатно оздоровили детей военных

Отдых и оздоровление детей стали возможными потому, что Балтская громада является участницей проекта «Организация летних лагерей-2024 в Украине с фокусом на психологическую поддержку». Мероприятие реализовано Одесской обладминистрацией при финансовой поддержке ЮНЕСКО и правительства Японии, а также при участии Международного благотворительного фонда «Каритас Украины».

В рамках проекта 110 детей с Балтщины в возрасте от 10 до 14 лет бесплатно оздоровились и отдохнули.

Почувствовали себя в безопасности и набрались сил

Директора детских оздоровительных лагерей и профессиональные команды вожатых создали комфортное пространство, где юноши и девушки в среде сверстников имели возможность восстановить силы, весело провести время, учиться, развивать свои таланты и посещать интересные мероприятия.

— За время, проведенное в оздоровительных лагерях, дети нашей общины участвовали в различных мероприятиях, направленных на улучшение психоэмоционального состояния. Индивидуальные развлекательно-обучающие программы, широкий спектр мероприятий, отдых и прекрасное питание позволили детям почувствовать себя в безопасности, — говорят балтяне.

Балтская громада, отдел образования, отдел семьи, молодежи и спорта искренне благодарят всех партнеров и организаторов за такой уникальный проект и предоставленную возможность отдохнуть.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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