О селе Дубиново: вековые дубы, веники и целебный источник

Даже поговорка есть: дубиновские петухи на три области кукарекают.

История этого поселения теряется в седой древности, и в этом году село отмечает 300-летний юбилей.

Среди дубрав с вековыми дубами

По легенде, Дубиново раньше именовалось Богдановкой. Еще до недавнего времени так назывался один из сельских уголков. Название приписывают казацкому гетману Богдану Хмельницкому, который в этой местности переправлялся через реку Буг, направляясь на битву с татарами.

Кандидат исторических наук, учительница из села Осички Савранской общины Ольга Белецкая в своей работе «Саврань в XIV-XVI веках в свете новонайденных источников и материалов» отмечает, что в 1545-1581 годах этими землями владел Кондрат Козары, их унаследовал его сын Богдан. Вероятно, что на границе между Польским королевством и Османской империей, на стратегическом отрезке чумацкой магистрали Кучманского пути, благодаря Козару-младшему, и появился этот населенный пункт. И, заметьте, на добрую сотню лет раньше официальной даты, 1724 года!

А Дубиновым село стало благодаря реликтовым дубравам с вековыми дубами, которые здесь раньше росли. Один из них — 26-метровый красавец — еще возвышается в соседнем селе Слюсарево, которое относится к Дубиновскому старостату. Дата рождения дерева — 1425 год. Возраст определили ученые-дендрологи, назвав дуб прародителем Савранских лесов.

Более основательно об истории села можно узнать в сельском музее, открытом 24 ноября 2004-го.

Под десницей Богородицы

Первая православная церковь, посвященная Рождеству Пресвятой Богородицы, известна с 1746 года. Однако польские землевладельцы Любомирские превратили ее в униатскую, и только в 1794-м храм снова вернулся в лоно православия. В центральном архиве Киева хранятся «Метрические книги церквей с. Дубиново с 1775 до 1821 года».

Среди святынь храма наиболее почитаемой была икона Божьей Матери — чудотворный лик из Киево-Братского монастыря. Правда, в период воинствующего атеизма храм и церковные святыни были уничтожены. И только в 2000-м церковь Рождества Пресвятой Богородицы отстроили и открыли.

Настоятель храма протоиерей Василий Воронецкий рассказал, что здание тождественно Одесскому храму, что на 16-й станции Большого Фонтана, а жители села и окрестностей находятся под защитой Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Рождество Богородицы — это важный церковный праздник в православии и отмечается 21 сентября по календарю УПЦ и 8 сентября по новому календарю ПЦУ. Установлен он церковью еще в IV веке.

В народе этот праздник часто называют Вторая Пречистая. Вместе с храмом дубиновчане будут отмечать и 300-й юбилей родного села.

В «Огруд» за исцелением

Неподалеку от села, вдоль Савранского тракта, среди высоких ив ташуеться урочище «Огруд» — гидрологический памятник природы местного значения.

Издавна здесь останавливались отдохнуть путники, чтобы утолить жажду и напоить волов и лошадей. И обычно у источника караулили разбойники, чтобы ограбить купцов, которые ехали с ярмарки с хорошей выручкой.

Название же местности происходит от польского слова «огруд» — огород, поскольку пригодная для выращивания овощей. Воду для полива крестьяне уже который век берут из ручья, который вытекает из источника и впадает в Южный Буг. Запасаются ключевой водой, которая неповторима по вкусу и имеет целебные свойства, и для питья.

Возле колодца установлен навес со столиком и скамейками, где проезжающим можно перекусить, запив еду ледяной водичкой.

Староста Татьяна Василенко рассказала, что гидрологический памятник «Огруд» получил свой статус в 1972 году. Работники старостата содержат заповедную зону в надлежащем состоянии: убирают мусор, выкашивают сорняки, белят деревья и красят скамейки и стол.

Берегут прадедовскую славу

Дубиново издавна славится не только своей красивой природой и живописными пейзажами, но и трудолюбивыми, талантливыми и героическими людьми.

Еще во времена казачества местный народ брался за косы, восставая против угнетателей.

Выходец из Дубинового Иван Покотило стал Героем Советского Союза, мужественно громя фашистов. Сотни дубиновчан тогда стали на борьбу с врагом.

Сейчас более 60 патриотов воюют с рашистской нечистью, отстаивая независимость родной земли. К сожалению, в кровопролитных и ожесточенных боях с ненавистным врагом погибли бойцы ВСУ Василий Балабонов и Дмитрий Денисюк, а Василий Химич и Михаил Кищенко считаются пропавшими без вести.

Для поддержки украинского воинства и своих земляков жители старостата активно приобщаются к сбору средств и продуктов питания, устраивая благотворительные ярмарки.

Все жители вяжут веники

Вязание веников — это древнее ремесло. Им здесь занимаются все жители, а почти каждый огород засажен сорго, из которого и изготавливают веники. На берегу реки хватает ивняка для перевязки.

И уже сейчас у виноградарей началась горячая пора — заготовка сорго. Вскоре из просушенных снопов будут изготавливать плотные веники. За день мастер может изготовить до сотни штук.

Один веник стоит в Дубиновом гривен 50, а у перекупщиков — вдвое дороже.

Оперное пение раздается на три области

Лет двадцать назад приобрел домик в Дубиново известный украинско-британский оперный певец Василий Савенко с Любашевщины. 74-летний бас-баритон работает по контракту в Британии с 1992 года, а до этого пел в Днепропетровском театре оперы и балета, был победителем международных конкурсов.

В марте 2022-го Василий Савенко выступил в Ротари-клубе, где собрал 5 тысяч фунтов стерлингов для поддержки украинцев. За время войны неоднократно устраивал благотворительные концерты за рубежом, в Украине и в Одесской области.

На днях певец, приехав из Англии, в очередной раз выступил в Дубиново и Саврани. В его репертуаре преобладают украинские народные песни и романсы. Частенько его пение благозвучно несется над Бугом аж на три области.