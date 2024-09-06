Погиб командир зенитной бригады, которая защищает небо Одессы

В Одессе простились с погибшим командиром 160-й зенитной ракетной бригады воздушного командования «Юг» полковником Виктором Полывяным.
Трагическую новость сообщил сооснователь и координатор одесской конструкторской группы «Технари» Геннадий Сульдин.
Виктор Витальевич Полывяный командовал Одесской 160 зенитно ракетной бригадой с начала войны до марта 2024 года. За боевые заслуги награжден орденом Богдана Хмельницкого II и III степени и орденом Даниила Галицкого.
4 сентября Защитника проводили в последний путь.
«Мы благодарили его за защиту неба Одесской области, за уничтоженный в начале войны российский десант, за сотни сбитых крылатых ракет и шахедов, за десятки пораженных российских самолетов и вертолетов. Образцовый офицер, специалист-зенитчик высокого уровня и настоящий Технарь пошел защищать небо Рая», — написал Геннадий Сульдин.