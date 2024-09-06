Новости Одессы и Одесской области

Погиб командир зенитной бригады, которая защищает небо Одессы

Погиб командир зенитной бригады, которая защищает небо Одессы

В Одессе простились с погибшим командиром 160-й зенитной ракетной бригады воздушного командования «Юг» полковником Виктором Полывяным.

Трагическую новость сообщил сооснователь и координатор одесской конструкторской группы «Технари» Геннадий Сульдин.

Виктор Витальевич Полывяный командовал Одесской 160 зенитно ракетной бригадой с начала войны до марта 2024 года. За боевые заслуги награжден орденом Богдана Хмельницкого II и III степени и орденом Даниила Галицкого.

Виктор Витальевич Поливяный

4 сентября Защитника проводили в последний путь.

«Мы благодарили его за защиту неба Одесской области, за уничтоженный в начале войны российский десант, за сотни сбитых крылатых ракет и шахедов, за десятки пораженных российских самолетов и вертолетов. Образцовый офицер, специалист-зенитчик высокого уровня и настоящий Технарь пошел защищать небо Рая», — написал Геннадий Сульдин.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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