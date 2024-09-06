Новости Одессы и Одесской области

Часть популярного одесского пляжа закрыли для отдыхающих

Часть популярного одесского пляжа закрыли для отдыхающих

Из-за аварийного состояния лестницы южный участок одесского пляжа «Ланжерон» возле «Желтого камня» закрыли для отдыхающих. Доступ к спуску ограничен сигнальной лентой.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Участок пляжа закрыли согласно совместному приказу оперативно-тактической группировки войск «Одесса» от 7 июня 2024 года и актов обследования комиссии Одесской районной военной администрации.

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Обследование показало, что дощатое покрытие лестницы из металлических элементов, которые ведут с набережной к указанному участку пляжа, находятся в аварийном состоянии.

пляж Ланжерон

В мэрии сообщили, что при реализации подготовительных мероприятий к оздоровительному сезону 2025 года планируется отремонтировать спуск к этому участку пляжа и добавили, что работы проведут за внебюджетные средства.

Напомним, Одесский пляж Ланжерон занял 27-е место среди 100 лучших пляжей нашей планеты.

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