Ключевые моменты:

15 сентября в квартирет на Филатова взорвалась граната, погиб 52-летний военнослужащий;

В квартире находились его жена и знакомый, они не пострадали.

Местные паблики сообщают, что военный был в СЗЧ.

Как сообщили в полиции Одесской области, на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, сотрудники взрывотехнической службы, медики и спасатели.

По данным полиции, причиной стал подрыв гранаты — погиб 52-летний мужчина, находившийся в квартире вместе с супругой и знакомым, которые не пострадали.

В местных телеграм-каналах сообщается, что погибший был военнослужащим и самовольно оставил часть.

