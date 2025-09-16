Ключевые моменты:
- 15 сентября в квартирет на Филатова взорвалась граната, погиб 52-летний военнослужащий;
- В квартире находились его жена и знакомый, они не пострадали.
- Местные паблики сообщают, что военный был в СЗЧ.
Как сообщили в полиции Одесской области, на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, сотрудники взрывотехнической службы, медики и спасатели.
По данным полиции, причиной стал подрыв гранаты — погиб 52-летний мужчина, находившийся в квартире вместе с супругой и знакомым, которые не пострадали.
В местных телеграм-каналах сообщается, что погибший был военнослужащим и самовольно оставил часть.
Читайте также: В Одесской области взорвался автомобиль: предварительно погиб руководитель ТЦК