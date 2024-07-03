Взорвался незвестный предмет: в Одесской области трагически погиб подросток

Сегодня днем, 3 июля, в одном из сел Сафьяновской территориальной громады Измаильского района Одесской области трагически погиб 15-летний юноша: парня убил неизвестный предмет, который тот принес домой и начал разбирать.
Об этом сообщили в пресс-службе областного управления полиции.
Предварительно полицейские установили, что неизвестный предмет юноша нашел в лесополосе, принес его домой и начал разбирать во дворе. Предмет взорвался и спровоцировал пожар. Подросток погиб.
Пожарные ликвидировали возгорание. В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и специалисты управления взрывотехнической службы.
Открыто производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием «несчастный случай». Следствие продолжается.