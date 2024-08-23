Взрыв под Одессой: в тяжелом состоянии госпитализирован подросток

Происшествие произошло вчера, 22 августа, в одном из сел Нерубайской громады, сообщили в полиции Одесской области.

Полицейские выяснили, что днем ранее подросток нашел взрывоопасные предметы и принес домой и оставил в подсобном помещении. А вчера вечером начал разбирать их и один из предметов взорвался.

В результате взрыва парень получил минно-взрывные травмы, политравмы, закрытую черепно-мозговую травму, тяжелые травмы рук. Он госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.

В доме пострадавшего работали взрывотехники, они нашли фрагменты от артиллерийского снаряда.

По теме: Взорвался незвестный предмет: в Одесской области трагически погиб подросток

Остальные взрывоопасные предметы полицейские изъяли.

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.