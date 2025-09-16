Ключевые моменты:

  • Во время обыска по месту жительства мужчины полиция обнаружила 471 куст конопли на приусадебном участке.
  • Подозреваемый объяснил, что выращивал растения для собственного употребления, поскольку является наркозависимым.

Как происходило разоблачение

По информации Главного управления Национальной полиции в Одесской области, во время обыска по месту жительства 52-летнего жителя Подольска правоохранители обнаружили на территории его домовладения 471 куст наркосодержащего растения — конопли. Мужчина признался, что лично обрабатывал насаждения для собственного пользования.

Следователь сообщил подозреваемому о подозрении по части 2 статьи 310 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупных размерах). Если вина будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Обвинительный акт следствие уже направило в суд.

