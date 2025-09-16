Ключевые моменты:

Во время обыска по месту жительства мужчины полиция обнаружила 471 куст конопли на приусадебном участке.

Подозреваемый объяснил, что выращивал растения для собственного употребления, поскольку является наркозависимым.

Как происходило разоблачение

По информации Главного управления Национальной полиции в Одесской области, во время обыска по месту жительства 52-летнего жителя Подольска правоохранители обнаружили на территории его домовладения 471 куст наркосодержащего растения — конопли. Мужчина признался, что лично обрабатывал насаждения для собственного пользования.

Следователь сообщил подозреваемому о подозрении по части 2 статьи 310 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупных размерах). Если вина будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Обвинительный акт следствие уже направило в суд.

