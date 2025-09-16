Ключевые моменты:

В период с августа по декабрь 2024 года СМЭП провел 11 закупок источников питания для светофоров на сумму более 40,8 млн грн, победителями в которых стали ООО «Лайт Энерджи Плюс» и «Грейт Селлер».

Следствие считает, что поставщики покупали оборудование вдвое дешевле, чем поставляли городу.

Подробности расследования

Детективы Бюро экономической безопасности Одесской области при анализе публичных закупок обнаружили, что цены, по которым источники бесперебойного питания поставлялись в СМЭП, существенно превышали реальную рыночную стоимость. Увеличение цен, по мнению следователей, могло произойти благодаря сговору между коммунальщиками и поставщиками.

По результатам обысков в помещениях предприятия и в офисах частных компаний были изъяты мобильные телефоны, видеорегистраторы и другие устройства, которые могут содержать доказательства злоупотреблений. Подозреваемые в сговоре с должностными лицами коммунального учреждения — работники трех частных компаний, которые, по версии следствия, реализовывали мошенническую схему по хищению бюджетных средств.

В июне директор СМЭП Петр Стоянов публично опроверг информацию о завышении цен при закупках. Расследование продолжается.

