«Я просто собрал документы – и выплаты пришли»

Военный Виталий Верес в 2023 году во время боев получил тяжелое ранение от управляемой противотанковой ракеты. В результате атаки Виталий впал в кому и потерял зрение. Он один из тех, кто получил выплаты без проблем. Мужчина объясняет это тем, что изначально знал процедуру и действовал четко. Его близкие занимались сбором информации еще во время лечения, а затем помогли оформить документы.

«Я знал процедуру с самого начала. Справки собрал за два дня с девушкой, все оформили, подали – и через три месяца деньги поступили. Главное – понимать, что и куда подавать, потому что ждать, что кто-то все сделает за тебя, бессмысленно. Система у нас бюрократическая, но если действовать активно, все работает».

Виталий также отмечает, что все документы, необходимые для выплат, были у него на руках. Это помогло избежать лишних проволочек.

«Девять ранений – и никакой выплаты»

Совершенно другой опыт у боевого медика Петра Конопли. Он не получил выплат ни после первого, ни после второго ранения. Лишь позже узнал, что ему что-то положено, но сроки подачи документов уже прошли.

«Мне сказали, что сроки подачи документов пропущены. Третье ранение было легким, я быстро вернулся в строй. Во время четвертого я обратился к командованию, и они удивились, почему я еще ничего не получил. Оказалось, что где-то неправильно оформили бумаги».

Но самая вопиющая ситуация – у его побратима. Он воевал с 18 лет и за три года получил девять ранений. Сегодня ему 21, у него инвалидность второй группы, но он остается без денег.

«Его списали со службы, и он сейчас работает разнорабочим за 8 тысяч гривен. Не может платить даже за квартиру. Я спросил его: «Ты же военный, тебе же должны что-то платить?». А он отвечает: «Меня уже списали. Мне сказали, что, может, что-то выплатят в конце года».

По словам Петра, его друг на момент обращения к побратиму не получил никакой выплаты за все свои ранения. Из-за многочисленных контузий ему было трудно сосредоточиться на сборе бумаг. Ведь парень не знал, куда обращаться и что делать дальше.

Почему система работает выборочно?

Эти истории показывают, что в Украине нет единой прозрачной системы поддержки раненых военных. Если в одних бригадах работают патронатные службы, сопровождающие раненых и помогающие оформлять документы, то в других бойцы остаются наедине с бюрократической машиной, а иногда даже не знают, что для них предусмотрено законом.

На какие выплаты военный может рассчитывать после ранения?

Военные, получившие ранения, травмы, контузии или увечья во время выполнения боевых задач, имеют право на различные виды выплат. Это может быть как единовременная помощь, так и ежемесячные выплаты во время лечения и реабилитации.

Одноразовая денежная помощь выплачивается после прохождения медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) и зависит от уровня потери трудоспособности:

1 211 200 грн – для военных I группы инвалидности, полностью потерявших трудоспособность и нуждающихся в уходе;

– для военных I группы инвалидности, полностью потерявших трудоспособность и нуждающихся в уходе; 908 400 грн – для военных II группы инвалидности, которые могут обслуживать себя, но не могут работать в обычных условиях;

– для военных II группы инвалидности, которые могут обслуживать себя, но не могут работать в обычных условиях; 757 000 грн – для военных III группы инвалидности, которые могут работать в облегченных условиях.

Если ранение было получено во время службы, но не в бою, сумма выплаты уменьшается втрое. В случае, если инвалидность не установлена, предусмотрена компенсация за частичную потерю трудоспособности:

до 212 000 грн – если ранение получено в бою;

– если ранение получено в бою; до 148 000 грн – если ранение произошло в тылу.

Военный, получивший ранение, также имеет право на ежемесячное денежное довольствие по своей последней должности (минимально 20 100 грн), а также дополнительную выплату 100 000 грн. Эта сумма начисляется в течение всего периода стационарного лечения или реабилитационного отпуска.

Список выплат, на которые уволенный со службы может рассчитывать, – еще больше. Его можно найти в видео на нашем YouTube-канале. Там мы пошагово рассмотрели механизм их получения.

Что делать, если выплаты не начислены?

Если выплаты не начислены, юрист Ирина Тодорич советует:

подать рапорт в воинскую часть или ТЦК в двух экземплярах. На втором экземпляре должна быть отметка о принятии;

если рапорт не принимают – прислать его ценным письмом по адресу Министерства обороны Украины (проспект Воздушных Сил, 6, Киев, 03168);

позвонить на горячую линию Минобороны: 0 800 500 442;

в случае дальнейшего отказа обратиться в суд за защитой своих прав.

«Для получения этих выплат необходимо указать их в рапорте на имя командира воинской части при увольнении со службы. Если выплаты не начисляются, следует сразу обращаться в суд в порядке Кодекса административного судопроизводства Украины».

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Если военный получил ранение во время службы, он имеет право на значительные выплаты, которые помогут возместить расходы на лечение и реабилитацию. Выплаты не должны быть лотереей. Раненые защитники не должны тратить месяцы или годы на борьбу за то, что им положено по закону. Главное – знать свои права, подавать необходимые документы и в случае проблем с выплатами обращаться в соответствующие органы или к юристам. Не стоит медлить, ведь своевременное обращение может существенно облегчить финансовое положение раненого военного.