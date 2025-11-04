Ключевые моменты:

4 ноября энергетики ДТЭК проводят аварийные работы на высоковольтной линии.

Будет отключена подстанция «Рени» — город Рени и ряд населенных пунктов будут без света.

Сколько продлятся ограничения — пока неизвестно.

Отключение света в Рени: что известно

Сегодня, 4 ноября, в городе Рени и близлежащих населенных пунктах введены ограничения электроэнергии. Как сообщили в Измаильской районной администрации, отключения связаны с аварийными работами, которые проводит компания ДТЭК Одесские электросети.

В связи с проведением срочных работ на высоковольтной магистральной линии, подстанция «Рени» временно будет отключена.

Отключение планируется в 15:00, но сроки восстановления пока не называются.

В ДТЭК пояснили, что в результате ночной атаки 4 ноября серьезно пострадал один из энергетических объектов. Повреждения оказались значительными, поэтому ремонт займет время. Бригады электриков приступили к восстановительным работам сразу после того, как получили разрешение от военных и спасателей.

В октябре противник несколько раз наносил удары по энергетической инфраструктуре Одесской области. За месяц специалистам удалось вернуть электроснабжение 457 тысячам семей в 75 населённых пунктах региона.

Читайте также: Зимой украинцы могут сидеть без света по 20 часов в сутки — эксперт