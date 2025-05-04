Об этом сообщили в Facebook участники инициативной группы «Защитники парка 411-й батареи».

По словам одной из участниц группы Аллы Федоровой, горожане решили немного помочь сотрудникам парка в порядок военную технику.

«Можно много говорить, в каком состоянии техника в парке Мемориале 411-й батареи, а можно начать доброе дело и помощники найдутся от мала до велика! Хотели немного помочь сотрудникам парка Мемориала привести в порядок военную технику, а желающие все добавлялись и сделано достаточно много.

Одесситы на деле показали как любят парк Мемориал 411-й батареи и не только на словах», – пишет женщина.

По ее словам, от помощников (особенно маленьких) не было отбоя. Также поддержку активистам оказали воины 28-й Одесской бригады, волонтеры и новое руководство парка.

Покраска силами активных одесситов военной техники в парке еще не завершилась, и, скорее всего, это не последняя инициатива подобного рода.

Справка «Одесской жизни»

Мемориал героической обороны Одессы (411-й батареи) основан в Одессе в 1975 году. Он посвящен событиям Второй мировой войны, когда во время обороны Одессы артиллерийская 411-я батарея осуществила примерно 220 боевых стрельб по вражеской силе. Однако, в октябре 1941 года артиллеристы по приказу своего командования взорвали батарею и отправились защищать Севастополь.

Мемориальный комплекс героической обороны Одессы был создан при содействии большинства государственных промышленных предприятий, общественных организаций и воинов Одесского военного округа. Его торжественно открыли 9 мая 1975 года.

Мемориал – это своеобразный музей под открытым небом, в котором на площади 16 га представлена экспозиция образцов военной техники и вооружения армии времен Второй мировой войны. Тематическая экспозиция музея представляет оборонительную эпопею Одессы.

Ранее здесь проходили встречи ветеранов Второй мировой войны и ветеранов труда с молодежью, воинами и студентами, а также различные торжественные мероприятия, касающиеся военной подготовки и присвоения студентам первичных офицерских званий. Но в последние годы Мемориал 411-й батареи стремительно приходит в упадок: уникальный исторический комплекс остался без руководства, а большинство сотрудников давно отправили в неоплачиваемые отпуска. Единственные, кто еще следит за территорией – завхоз со сторожем и торгующие здесь предприниматели.

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