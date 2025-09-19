Памятник зубу в Одессе

Ключевые моменты:

  • Одесса встретит субботу теплой и сухой погодой, воздух днем прогреется до +25°C, а вот ночи уже становятся прохладнее;
  • В области сохранится переменная облачность и тепло – днем до +27°C, ночью местами прохладно;
  • Морская вода остается теплой, видимость на автодорогах хорошая.

Прогноз погоды в Одессе на 20 сентября

В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-16°С, днем 23-25°С.

Температура морской воды 19-20°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 20 сентября

По Одесской области в субботу переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°С, местами до 8°С, днем 22-27°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Фото Марии Котовой

