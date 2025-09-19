Ключевые моменты:
- Одесса встретит субботу теплой и сухой погодой, воздух днем прогреется до +25°C, а вот ночи уже становятся прохладнее;
- В области сохранится переменная облачность и тепло – днем до +27°C, ночью местами прохладно;
- Морская вода остается теплой, видимость на автодорогах хорошая.
Прогноз погоды в Одессе на 20 сентября
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 14-16°С, днем 23-25°С.
Температура морской воды 19-20°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 20 сентября
По Одесской области в субботу переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 11-16°С, местами до 8°С, днем 22-27°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
