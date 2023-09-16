Новости Одессы и Одесской области

В Одессе отметили День уборки массовым субботником (фото)

В Одессе отметили День уборки массовым субботником (фото)

Сегодня, 16 сентября, в Одессе прошли субботники по случаю Всемирного Дня уборки. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Акцию организовал департамент городского хозяйства совместно с экологическим молодежным движением Let’s do it, Ukraine!

В уборке приняли участие специалисты коммунальных предприятий «Горзелентрест», «Сервисный центр», «Городские дороги», а также члены Молодежного совета при Одесском горголове.

Одесситы навели порядок в дендропарке Победы, сквере «Олимпиец», парке Савицкого и ряде других локаций.

субботник в Одессе 16.09.2023

В одесском парке навели порядок

одесситы на субботнике

Всемирный День уборки в Одессе

Субботник в одесском парке

Одесситы собрались на субботник
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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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