В Одессе отметили День уборки массовым субботником (фото)

Сегодня, 16 сентября, в Одессе прошли субботники по случаю Всемирного Дня уборки. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
Акцию организовал департамент городского хозяйства совместно с экологическим молодежным движением Let’s do it, Ukraine!
В уборке приняли участие специалисты коммунальных предприятий «Горзелентрест», «Сервисный центр», «Городские дороги», а также члены Молодежного совета при Одесском горголове.
Одесситы навели порядок в дендропарке Победы, сквере «Олимпиец», парке Савицкого и ряде других локаций.
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