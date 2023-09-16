В Одессе отметили День уборки массовым субботником (фото)

Где в Одессе почистить мягкую мебель? Многие из нас считают, что мягкой мебелью можно пользоваться много лет, ограничиваясь только чисткой обивки пылесосом. Однако ткань обивки накапливает не только пыль, но и частички кожи, шерсть домашних животных, а между ворсинками могут заводиться различные микроорганизмы — от пылевых клещей до бельевых клопов. В квартире появляются посторонние запахи, от которых невозможно избавиться, а у жильцов могут возникнуть проблемы со здоровьем. ПОДРОБНЕЕ

Что происходит у одесской мэрии утром 16 сентября? (видео, фото) (ОБНОВЛЕНО) Похоже, что акция протеста у здания мэрии, которые проходят уже не одну субботу подряд, становятся в Одессе своего рода «традицией». Ведь, судя по всему, местные власти «не слышат» требования горожан и продолжают объявлять неадекватные тендеры, направляя бюджетные средства вовсе не на потребности ЗСУ, как того требуют горожане. ПОДРОБНЕЕ