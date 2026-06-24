Ключевые моменты:

Украинская ПВО сбила и подавила 95 из 101 вражеского беспилотника разных типов.

В результате российских обстрелов в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях погибли люди, десятки ранены.

Мощная атака дронов обесточила оккупированные Севастополь, Симферополь и часть Херсонщины.

Ракеты Storm Shadow превратили в руины оборонный завод «Микрон» в российском Воронеже.

Сто один дрон над Украиной: как сработала ПВО

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 24 июня российские войска запустили по Украине 101 ударный беспилотник. Враг использовал не только привычные «шахеды» (в том числе реактивные), но и дроны типов «Гербера», «Италмас» и приманки «Пародия». Запуски шли из Орла, Курска, Приморско-Ахтарска и оккупированного Крыма.

Нашим защитникам удалось сбить и подавить с помощью РЭБ 95 беспилотников. К сожалению, зафиксировано шесть попаданий на пяти локациях, а в шести местах упали обломки.

Удары по регионам: разбитый хлебокомбинат и новые жертвы

На Сумщине два вражеских дрона прилетели по территории хлебокомбината в Глухове прямо во время загрузки свежего хлеба (см. верхнее фото). Люди чудом не пострадали, но повреждены здания и транспорт предприятия.

В других областях ситуация тяжелее. На Харьковщине под ударами оказались 18 населенных пунктов – один человек погиб, восемь ранены.

В Запорожской области зафиксирован 1021 прилет по 38 городам и селам: один погибший и 12 раненых, а утром враг разбомбил АЗС в областном центре.

На Днепропетровщине оккупанты почти 20 раз били по трем районам.

В Кривом Роге число жертв вчерашнего удара выросло до четырех человек – в больнице умерла 62-летняя женщина. Всего в городе ранены 30 человек, включая четырехлетнего ребенка.

Блэкаут в Крыму и пожары на заводах в РФ

Украинские дроны этой ночью устроили масштабный ответный удар по тыловым объектам врага. В оккупированном Крыму под удар попала Симферопольская ТЭС и главная электроподстанция Севастополя. В городах начались пожары, пропал свет. Местные гауляйтеры в панике призвали жителей «экономить заряд на телефонах» и не паниковать. Из-за аварии в Крыму свет исчез и в оккупированной части Херсонской области.

Кроме того, взрывы гремели в самой РФ. В Кстово под Нижним Новгородом беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод, а в Оренбурге после прилета полыхает газоперерабатывающий завод «Газпрома».

Ракетный разгром: в Воронеже уничтожили поставщика микросхем для «Искандеров»

Украинские воины с помощью ракет Storm Shadow нанесли точечный удар по Воронежу. Целью стал завод ВЗПП «Микрон» – ключевое предприятие для военной машины Кремля. За неприметным фасадом здесь производили электронику, микросхемы и силовые модули для российских крылатых ракет Х-101, комплексов «Искандер-К» и систем ПВО «Панцирь-С1». После филигранной работы украинских ракетчиков стратегический завод фактически превратился в руины.

Потери врага: минус 1260 оккупантов и рекорд по дронам

Генштаб ВСУ отчитался о колоссальных потерях российских захватчиков за минувшие сутки. Ликвидировано еще 1260 оккупантов. Также наши бойцы уничтожили:

шесть танков;

четыре бронемашины;

60 артсистем;

две РСЗО;

три системы ПВО;

семь наземных боевых роботов;

434 единицы различной техники.

Кроме того, за сутки нейтрализовано рекордное количество воздушных целей – 1873 беспилотника противника.

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