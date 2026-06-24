Ключевые моменты:
- Украинская ПВО сбила и подавила 95 из 101 вражеского беспилотника разных типов.
- В результате российских обстрелов в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях погибли люди, десятки ранены.
- Мощная атака дронов обесточила оккупированные Севастополь, Симферополь и часть Херсонщины.
- Ракеты Storm Shadow превратили в руины оборонный завод «Микрон» в российском Воронеже.
Сто один дрон над Украиной: как сработала ПВО
По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 24 июня российские войска запустили по Украине 101 ударный беспилотник. Враг использовал не только привычные «шахеды» (в том числе реактивные), но и дроны типов «Гербера», «Италмас» и приманки «Пародия». Запуски шли из Орла, Курска, Приморско-Ахтарска и оккупированного Крыма.
Нашим защитникам удалось сбить и подавить с помощью РЭБ 95 беспилотников. К сожалению, зафиксировано шесть попаданий на пяти локациях, а в шести местах упали обломки.
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Удары по регионам: разбитый хлебокомбинат и новые жертвы
На Сумщине два вражеских дрона прилетели по территории хлебокомбината в Глухове прямо во время загрузки свежего хлеба (см. верхнее фото). Люди чудом не пострадали, но повреждены здания и транспорт предприятия.
В других областях ситуация тяжелее. На Харьковщине под ударами оказались 18 населенных пунктов – один человек погиб, восемь ранены.
В Запорожской области зафиксирован 1021 прилет по 38 городам и селам: один погибший и 12 раненых, а утром враг разбомбил АЗС в областном центре.
На Днепропетровщине оккупанты почти 20 раз били по трем районам.
В Кривом Роге число жертв вчерашнего удара выросло до четырех человек – в больнице умерла 62-летняя женщина. Всего в городе ранены 30 человек, включая четырехлетнего ребенка.
Блэкаут в Крыму и пожары на заводах в РФ
Украинские дроны этой ночью устроили масштабный ответный удар по тыловым объектам врага. В оккупированном Крыму под удар попала Симферопольская ТЭС и главная электроподстанция Севастополя. В городах начались пожары, пропал свет. Местные гауляйтеры в панике призвали жителей «экономить заряд на телефонах» и не паниковать. Из-за аварии в Крыму свет исчез и в оккупированной части Херсонской области.
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Кроме того, взрывы гремели в самой РФ. В Кстово под Нижним Новгородом беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод, а в Оренбурге после прилета полыхает газоперерабатывающий завод «Газпрома».
Ракетный разгром: в Воронеже уничтожили поставщика микросхем для «Искандеров»
Украинские воины с помощью ракет Storm Shadow нанесли точечный удар по Воронежу. Целью стал завод ВЗПП «Микрон» – ключевое предприятие для военной машины Кремля. За неприметным фасадом здесь производили электронику, микросхемы и силовые модули для российских крылатых ракет Х-101, комплексов «Искандер-К» и систем ПВО «Панцирь-С1». После филигранной работы украинских ракетчиков стратегический завод фактически превратился в руины.
Потери врага: минус 1260 оккупантов и рекорд по дронам
Генштаб ВСУ отчитался о колоссальных потерях российских захватчиков за минувшие сутки. Ликвидировано еще 1260 оккупантов. Также наши бойцы уничтожили:
- шесть танков;
- четыре бронемашины;
- 60 артсистем;
- две РСЗО;
- три системы ПВО;
- семь наземных боевых роботов;
- 434 единицы различной техники.
Кроме того, за сутки нейтрализовано рекордное количество воздушных целей – 1873 беспилотника противника.
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