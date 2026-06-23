Ключевые моменты:

ССО подтвердили ликвидацию ж/д моста через Северо-Крымский канал в районе Раздольного.

Эта ветка являлась ключевой артерией для переброски войск и техники между Керчью и Джанкоем.

Официально от ССО: «Железнодорожного моста в Крыму больше не существует»

Днем 23 июня пресс-служба Сил специальных операций ВСУ вышла с молниеносным и лаконичным заявлением в соцсетях. Первые точечные повреждения мосту вблизи поселка Раздольное были нанесены дронами MiddleStrike еще 18 июня, однако сегодня объект был окончательно стерт с лица земли.

«Извините, но у нас здесь официально-срочное: железнодорожного моста через Северо-Крымский канал в Крыму больше не существует — ССО! Первый пошел. Показывать надо?», — заявили украинские спецназовцы.

Полное уничтожение этой конструкции фактически парализует ключевое железнодорожное сообщение оккупантов на севере полуострова и лишает их оперативной маневренности при снабжении группировки войск.

Отчет «Мадяра»: Более 60 точных попаданий за одну ночь

Параллельно с успехом ССО, колоссальные результаты показала новая структура ВСУ — Силы беспилотных систем под руководством Роберта Бровди. Ночью дроны-камикадзе устроили оккупантам настоящий ад, планомерно уничтожая российскую ПВО и логистику.

«Москва ляжет в Крыму. Птицы СБС будут способствовать этому и дальше. Разноцветие целей, потребляйте черви! Ночь на 23 июня была в Крыму зажигательной. В оперативной глубине противника Птицы СБС шума навели, более 60 чувствительных вражеских целей отработано только мидлами», — сообщил командующий СБС «Мадяр».

Список подтвержденных целей, которые уничтожили или повредили СБС:

Ударная авиация: 3 глубинных разведывательно-ударных БПЛА «Орион» (г. Керчь);

Инфраструктура ТЭЦ: Нефтяные резервуары на Камыш-Бурунской ТЭЦ;

ПВО и РЛС противника: ЗРПК «Панцирь-С1» в Багерово, пусковая установка С-300 и зенитка ЗУ-23-3 в Курортном, а также мощный радиолокационный комплекс «Небо-У» в Керчи;

Энергетика: Электроподстанция ПС 330/110 кВ «Западно-Крымская» (н.п. Карьерное) и газораспределительная станция «Симферополь» (н.п. Трудовое);

Тыл и базы: Учебный полигон пилотов БПЛА 4-й омсбр РФ в районе Дебальцево и цистерны с горючим в Горловке (Донецкая область).

В операции принимали участие сразу несколько элитных подразделений, включая 1-й ОЦ СБС, бригаду «Рарог», полк «Рейд», бригаду Nemesis и знаменитых «Птахів Мадяра».