Ключевые моменты:

Barracuda может работать в сотнях километров от фронта и нести до 300 кг взрывчатки

У подразделения более 10 модификаций БЭКов для различных боевых задач

После успешных атак россияне неделями избегают выхода на воду

Катера постоянно модернизируют сами военные, адаптируя их к новым вызовам

Морские безэкипажные системы стали одним из самых эффективных инструментов Украины в войне на море. Развитие таких технологий поддерживается государственными оборонными программами и платформой Brave1. Журналистка «Одесской жизни» Ольга Магазинская пообщалась с бойцами подразделения Barracuda, которые рассказали, как создают и применяют морские БЭКи и почему их начали бояться российские военные.

БЭК Barracuda: от мечты оператора до кошмара оккупантов

Барракуда — это род крупных хищных морских рыб, известных как «морские щуки». Они славятся острыми зубами и агрессивным стилем охоты.

Их тёзки — подразделение морской пехоты — не уступают своему прототипу в скорости и умении уничтожать врага. Уже долгое время военнослужащие не только успешно воюют, но и постоянно модернизируют собственную разработку — морской безэкипажный катер Barracuda.

Когда началась полномасштабная война, а российские корабли безнаказанно стояли в акватории Чёрного моря и обстреливали Одессу и Украину, Хотаб мечтал: было бы здорово работать на каком-нибудь катере, который мог бы уничтожать их на расстоянии. Тогда идея лично управлять им удалённо казалась фантастикой.

Мужчина приехал в Украину 24 года назад из другой страны, но считал своим долгом выучить язык страны, в которой теперь живёт. Потому что это прежде всего уважение. В Одессе много русскоязычных, однако согласиться с утверждением, что Одесса — «русский город», он не может. Во время службы Хотаб постоянно встречает морпехов из Одессы и области.

Начало полномасштабного вторжения морпех встретил именно здесь. Ещё в январе понимал — война будет. У него была возможность уехать, но он решил остаться. Первые три дня не понимал, что происходит. На четвёртый день пошёл в военкомат, однако там были огромные очереди — записаться в армию за несколько дней так и не удалось. Поэтому решил помогать ВСУ как волонтёр.

Он познакомился с бойцами 35-й отдельной бригады морской пехоты. Возил им всё, что мог: колёса, генераторы, запчасти для дронов. Иногда выезжал на эвакуацию гражданских в Донецкую область. В 2025 году присоединился к ВСУ — получил отношение, мобилизовался и уже полтора года служит. Сейчас специализируется на безэкипажных катерах (БЭКах). Его мечта стала реальностью.

— Наш участок фронта имеет естественную водную преграду, поэтому некоторые операции можно выполнять только с помощью лодок. Дроны не заменят людей полностью, но они способны создать на линии соприкосновения килл-зону, минимизировать наше присутствие и тем самым сохранить жизни, — убеждён Хотаб.

Универсальная платформа: на что способен морской беспилотник?

Коп — командир подразделения Barracuda, бывший спецназовец. О своих БЭКах знает всё, хотя, конечно, не обо всём можно говорить. По его словам, один катер способен заменить до 10 человек.

Морпехи используют катера как дроны-камикадзе, ведь БЭКи выходят далеко за линию боевого соприкосновения — туда, откуда у живого человека шансов вернуться практически нет. Сейчас у подразделения более 10 различных модификаций, каждая из которых адаптируется под конкретный тип задач.

В зависимости от миссии БЭК становится носителем различного вооружения: ручных противотанковых орудий, ракет и другого оборудования. Он может выполнять задачи по минированию и разминированию, а также работать как перехватчик дронов. Это своеобразная многофункциональная платформа, которая успешно уничтожает цели на суше, в воздухе и на воде.

БЭК способен:

нести 200–300 кг взрывчатки;

работать в тылу врага (200–400 км от линии соприкосновения);

управляться из любой точки мира.

— БЭКи максимально работают на пользу Украины. Враг несёт колоссальные потери, а мы при этом вообще не рискуем людьми, — рассказывает Коп. — И что особенно радует, мы бьём там, где противник не ждёт. Россияне чувствуют нашу силу и панически боятся. После того как мы выходим на рубежи, оккупанты не решаются даже сесть в лодку. После нашей последней операции они около трёх недель носа не показывали.

Когда количество уничтоженных целей перевалило за три сотни, морпехи перестали их считать. Вместо этого они подробно анализируют каждое задание, которое не удалось выполнить.

Помимо боевой работы, которой меньше не становится, бойцы постоянно тренируются: отрабатывают новые локации, цели и условия. Разведка, подготовка, планирование, настройка техники — каждый раз всё может быть по-новому, поэтому они должны быть готовы к любому развитию событий.

— Это важно и для операторов, и для других бойцов подразделения. Например, вывести на позицию катер с несколькими сотнями килограммов взрывчатки — тяжело и опасно, — говорит Коп. — А что делать? В этой войне я защищаю землю, на которой сейчас стою.

«Россияне панически боятся»: почему враг не решается выйти на воду

До войны Хотаб был айтишником, занимался программированием и ремонтом компьютеров. Почти каждый месяц вместе с побратимами он модернизирует БЭКи. К созданию новых модификаций привлекает всех членов подразделения, ведь любой опыт наших людей — инженеров, слесарей, компьютерщиков — может пригодиться.

— Стабильного графика у подразделения нет, новая задача может появиться в любой момент. Это тяжело, но когда операция завершается успешно, испытываешь невероятные эмоции. И радость не только от того, что враг уничтожен, но и от осознания того, что нам удалось приручить технику и усовершенствовать её для новой задачи, — говорит Хотаб.

Мужчина убеждён, что врага нужно уважать и изучать.

— Если ты его не уважаешь — ты его не анализируешь. А это стопроцентный путь к поражению. Не стоит думать, что они глупые. Они осведомлены и учатся, в том числе на нашем примере. Мои родные должны жить в свободной Украине, поэтому я здесь. Уверен: если это не твоя война, значит, это не твоя страна. Не жди, пока тебя затолкают в бусик — ищи своё подразделение, где будешь полезен, — советует Хотаб.

Современная война — технологичная, однако её главной движущей силой по-прежнему остаются люди. Спасибо вам, ребята, что не даёте линии фронта приблизиться к нам и делаете всё для освобождения наших временно оккупированных территорий. Делаете это упорно, мощно и уже давно.

— Что сделаю после Победы? Поеду на три недели в какую-нибудь тёплую страну просто отдохнуть и выспаться. А потом — обратно, домой, — говорит военный.

Искренне желаем, чтобы мечты Хотаба и тысяч его побратимов сбылись как можно скорее.

Ранее мы рассказывали как украинские морпехи в небе охотятся на врага.

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