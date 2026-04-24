Ключевые моменты:

В Одессе зафиксированы попадания в жилые дома после атаки дронов в ночь на 24 апреля.

Повреждены жилые и нежилые здания, разрушены квартиры.

Есть пострадавшие, одна женщина госпитализирована.

На местах работают экстренные службы, последствия уточняются.

Ранее мониторинговые каналы сообщили о «прилете» реактивного дрона в жилой дом и начавшемся на месте пожаре.

В 1:18 в Одессе снова дали воздушную тревогу. На этот раз на город шло не менее 16 ударных БпЛА. После боевой работы ПВО ряды вражеских дронов заметно поредели, но некоторые из них все же ударили прямо по жилым кварталам.

По информации главы Одесской городской военной администрации (ГВА) Сергея Лысака, зафиксированы попадания в несколько жилых домов – два двухэтажных и один трехэтажный, а также в нежилое здание.

На одном из объектов медики оказали помощь двум людям на месте, на другом – одну женщину госпитализировали в медицинское учреждение.

Также глава ГВА опубликовал первые фото с мест прилетов:

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил: один из беспилотников попал в трехэтажный жилой дом. В результате разрушены квартиры на втором и третьем этажах. Пострадали два человека – 72-летняя женщина и 52-летний мужчина получили осколочные ранения. Женщину госпитализировали.

Также повреждения зафиксированы еще в нескольких зданиях – выбиты окна, пострадали автомобили.

В настоящее время продолжаются работы по устранению последствий. Все оперативные службы и спасатели уже на местах – они тушат пожары, разбирают завалы и помогают жителям. Специалисты продолжают уточнять информацию о последствиях атаки.

Напомним, ночью и ранним утром среды, 22 апреля, Одесса пережила две волны атак российских БпЛА. Основной целью противника стала портовая инфраструктура. Тогда, несмотря на повреждения и пожары, люди и гражданская застройка не пострадали.