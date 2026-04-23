Ключевые моменты:

В ночь на 24 апреля в Одессе после воздушной тревоги прогремел взрыв.

Предварительно, реактивный ударный дрон попал в жилой дом.

На месте вспыхнул пожар, над городом виден столб дыма.

После воздушной тревоги, сигнал о начале которой прозвучал в 23:56, начали поступать сообщения о движении БпЛА с акватории Черного моря в сторону Одессы.

«Шахед на Бугаз… В море 3 штуки. Овидиополь… Может повернет на Одессу. Заходит со стороны Клеверного моста… Авангард/7 небо. Застава. Реактивный шахед над Одессой. Гудит. В укрытия!», – предупредили мониторинговые каналы, добавив, что ударный дрон «идет низко с Молдаванки в сторону центра».

И спустя пару минут горожане услышали взрыв.

В настоящее время начали поступать сообщения о «прилете» в жилой дом. На месте удара разгорается пожар и над городом поднимается столб дыма.

В 0:21 был дан отбой тревоги. Сейчас угрозы с воздуха для Одессы нет.

Ситуацию прокомментировал глава Одесской ГВА Сергей Лысак.

«В результате вражеской атаки на город, попадание в жилой дом. Всю информацию выясняем», – написал он в своем Телеграм-канале.

«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.