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Сержант Юрий Лисицкий погиб 2 июня 2026 года во время выполнения боевого задания.

Жизнь бойца оборвалась в результате удара вражеского FPV-дрона в Днепропетровской области.

9 июня в Пивденновской громаде объявлено Днем траура.

Как рассказали в громаде, Юрий Лисицкий родился в 1972 году. Он служил командиром транспортного отделения зенитной ракетной батареи зенитного ракетного дивизиона (военная часть А3880), имел звание сержанта.

Защитник погиб 2 июня 2026 года от полученного ранения в результате взрыва вражеского FPV-дрона в районе населенного пункта Новая Сич Днепропетровской области.

Пивденновский городской совет выражает искренние соболезнования семье, родным, близким и побратимам погибшего воина.

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Как громада простится с Героем

В знак скорби по погибшему воину вторник, 9 июня, в Пивденновской громаде объявлен Днем траура. На зданиях и сооружениях громады будут приспущены Государственные Флаги Украины. В 10:00 память военнослужащего почтят общенациональной минутой молчания.

Общегородская церемония прощания с Героем состоится в Пивденном на площади Победы.

Из соображений безопасности и во избежание угроз для мирного населения во время возможных российских обстрелов, точное время проведения церемонии прощания не публикуется.

Вечная и светлая память Защитнику Украины!

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