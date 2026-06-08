Ключевые моменты:
- Утром 8 июня в Одессе произошел взрыв во время воздушной тревоги.
- Предварительно пострадали два человека, их госпитализировали.
- В соцсетях сообщают о повреждении остановки и маршрутки на улице Академика Королева.
Атака на Одессу 8 июня: что известно сейчас
О первых последствиях сообщил руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
По предварительной информации, в результате атаки пострадали два человека. В момент удара они находились на остановке общественного транспорта и ожидали маршрутку.
Пострадавших госпитализировали с осколочными ранениями.
Официальные данные о характере атаки и масштабах повреждений уточняются.
В соцсетях жители пишут, что взрыв произошел в районе остановки общественного транспорта на улице Академика Королева. Также сообщается, что сама остановка получила разрушения, а у маршрутного такси выбило боковые окна.
Также, по информации Одесской ОВА, в Черноморске зафиксировано попадание дрона в жилой дом. К счастью, пострадавших нет. На местах происшествия работают все соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.
Кроме того, в результате вражеской атаки на юге региона повреждено оборудование одного из энергетических объектов. Зафиксированы перебои с электроснабжением более тысячи потребителей.
Энергетики уже работают над ликвидацией последствий и восстановлением электроснабжения.
Как сообщалось, в ночь на 7 июня российские войска вновь атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате обстрела в Одессе получил ранения мужчина, а в Черноморске и Черноморской громаде зафиксированы повреждения жилых домов и других объектов.
Обновлено в 8:18
По уточненной информации ОВА, одна из пострадавших в результате вражеской атаки в Одессу госпитализирована.
Женщина 1961 г.р. получила множественные осколочные ранения. Сейчас ее состояние медики оценивают как тяжелое. Врачи оказывают пострадавшей всю необходимую медицинскую помощь.