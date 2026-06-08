Ключевые моменты:

Утром 8 июня в Одессе произошел взрыв во время воздушной тревоги.

Предварительно пострадали два человека, их госпитализировали.

В соцсетях сообщают о повреждении остановки и маршрутки на улице Академика Королева.

Атака на Одессу 8 июня: что известно сейчас

О первых последствиях сообщил руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По предварительной информации, в результате атаки пострадали два человека. В момент удара они находились на остановке общественного транспорта и ожидали маршрутку.

Пострадавших госпитализировали с осколочными ранениями.

Официальные данные о характере атаки и масштабах повреждений уточняются.

В соцсетях жители пишут, что взрыв произошел в районе остановки общественного транспорта на улице Академика Королева. Также сообщается, что сама остановка получила разрушения, а у маршрутного такси выбило боковые окна.

Также, по информации Одесской ОВА, в Черноморске зафиксировано попадание дрона в жилой дом. К счастью, пострадавших нет. На местах происшествия работают все соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.

Кроме того, в результате вражеской атаки на юге региона повреждено оборудование одного из энергетических объектов. Зафиксированы перебои с электроснабжением более тысячи потребителей.

Энергетики уже работают над ликвидацией последствий и восстановлением электроснабжения.

Как сообщалось, в ночь на 7 июня российские войска вновь атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате обстрела в Одессе получил ранения мужчина, а в Черноморске и Черноморской громаде зафиксированы повреждения жилых домов и других объектов.

Обновлено в 8:18

По уточненной информации ОВА, одна из пострадавших в результате вражеской атаки в Одессу госпитализирована.

Женщина 1961 г.р. получила множественные осколочные ранения. Сейчас ее состояние медики оценивают как тяжелое. Врачи оказывают пострадавшей всю необходимую медицинскую помощь.