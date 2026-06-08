Ключевые моменты:

Зеленский подтвердил непубличные контакты с Романом Абрамовичем.

Украина готова обсуждать фиксацию линии фронта, но не территориальные уступки.

Украина подверглась атаке 155 ударных дронов. Силы ПВО уничтожили или подавили 124 беспилотника.

На фронте за сутки произошло 240 боевых столкновений.

Зеленский раскрыл детали переговоров с Абрамовичем

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News подтвердил, что российский бизнесмен Роман Абрамович действительно приезжал в Киев (по данным Financial Times визит состоялся в мае этого года).

«Он приехал в Киев и сказал: я привез послание непосредственно вам и хочу взять послание от вас, чтобы передать его путину», — рассказал президент.

Зеленский отметил, что, по словам Абрамовича, эти встречи должны были проходить без публичности.

«Он сказал, что все должно происходить тихо, без какой-либо огласки. Я ответил, что это его выбор — для нас это не имеет значения».

Президент добавил, что Украина использовала эти контакты, чтобы донести свою позицию.

По словам главы государства, главным сигналом было то, что Украина не согласится отказаться от оккупированных территорий.

«Мы не уйдем. Мы не подарим вам победу таким образом», — подчеркнул Зеленский.

Во время интервью Зеленского также спросили о возможном формате завершения войны.

Президент заявил, что Украина допускает вариант фиксации текущей линии фронта и перехода к дипломатическим переговорам.

«Да, это самый быстрый способ. Но мы не хотим просто остановить войну — мы хотим остановить ее так, чтобы она не возобновилась снова», — сказал он.

При этом Зеленский отдельно подчеркнул, что речь не идет о территориальных уступках.

«Нет, это не уступка. Я говорю о том, чтобы зафиксировать ситуацию там, где она есть сейчас. Это даст людям возможность спасти своих детей, а солдатам — вернуться».

По словам президента, ключевая задача — не временная пауза, а устойчивое решение, которое не позволит войне вернуться.

Что произошло на фронте и в небе Украины за сутки

По предварительным данным Воздушных сил, этой ночью российская армия запустила по Украине 155 ударных беспилотников. Украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 124 воздушные цели.

При этом полностью избежать последствий не удалось. Зафиксированы попадания 20 ударных БПЛА на 17 локациях. Еще в шести местах упали обломки сбитых целей.

По информации Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 240 боевых столкновений.

Российские войска совершили 86 авиаударов, сбросили 265 управляемых авиабомб и применили 9184 дрона-камикадзе.

За сутки российские потери составили около 1330 человек. Также были уничтожены или повреждены 2 средства ПВО, 2161 беспилотник и 363 единицы автомобильной техники оккупантов.

Как удары по логистике оккупантов меняют ситуацию на юге

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что удары Сил обороны Украины по российским наземным линиям снабжения продолжают осложнять логистику противника. Речь идет в том числе о маршрутах, которые связывают центральные регионы России с оккупированными территориями юга Украины и Крымом.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские силы уже начали менять маршруты движения между Мариуполем и Бердянском и частично переходят на местные дороги у побережья вместо основных трасс.

По его словам, для маскировки технику перекрашивают и пытаются выдавать за гражданскую, однако объездные маршруты усложняют и замедляют снабжение.

Также оккупанты начали отвод своих сил из Кинбурнской косы. Как сообщает партизанская группировка «АТЕШ», российские военные вынуждены покидать позиции из-за успешных действий украинских защитников, перерезавших логистические пути снабжения оккупантов.

По данным партизан, поставки боеприпасов, топлива и продовольствия для российской группировки на косе полностью прекратились. В частности, вывод сил касается 337 полка, подразделения которого оставляют позиции в северной и западной частях Кинбурнской косы.