Ключевые моменты:
- В ночь и утром 22 апреля Одессу атаковали ударные дроны.
- Основной целью врага стала портовая инфраструктура.
- Повреждены причалы, склады и железнодорожные объекты, возникли пожары.
- Пострадавших нет, последствия атаки ликвидируются.
Как сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, целью ударов была инфраструктура города.
По его словам, люди и жилая застройка не пострадали – во многом благодаря работе Сил обороны.
В то же время, несмотря на активную работу сил противовоздушной обороны, избежать повреждений все же не удалось.
Как уточнил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, под удар попала портовая инфраструктура Одессы. В результате атаки повреждены причалы, складские помещения, железнодорожная инфраструктура и объекты портовых операторов.
«Очередное доказательство терроризма, Россия воюет против мирных людей, против тех, кто просто выполнял свою работу и держит страну в движении», – прокомментировал министр.
К счастью, обошлось без человеческих жертв – гражданское население и сотрудники портов не пострадали, а спасатели оперативно ликвидировали возникшие возгорания, добавил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
В настоящее время продолжаются работы по устранению последствий вражеского удара.
