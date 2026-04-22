Ключевые моменты:

В ночь и утром 22 апреля Одессу атаковали ударные дроны.

Основной целью врага стала портовая инфраструктура.

Повреждены причалы, склады и железнодорожные объекты, возникли пожары.

Пострадавших нет, последствия атаки ликвидируются.

Как сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, целью ударов была инфраструктура города.

По его словам, люди и жилая застройка не пострадали – во многом благодаря работе Сил обороны.

В то же время, несмотря на активную работу сил противовоздушной обороны, избежать повреждений все же не удалось.

Как уточнил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, под удар попала портовая инфраструктура Одессы. В результате атаки повреждены причалы, складские помещения, железнодорожная инфраструктура и объекты портовых операторов.

«Очередное доказательство терроризма, Россия воюет против мирных людей, против тех, кто просто выполнял свою работу и держит страну в движении», – прокомментировал министр.

К счастью, обошлось без человеческих жертв – гражданское население и сотрудники портов не пострадали, а спасатели оперативно ликвидировали возникшие возгорания, добавил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В настоящее время продолжаются работы по устранению последствий вражеского удара.

