Ключевые моменты:

Температура морской воды в Одессе и на побережье области 3 сентября будет держаться на уровне +22…+23°С.

Воздух прогреется днем до +27-29°С, а по области — до 32°С

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в четверг, 4 сентября, температура морской воды в Одессе прогреется до 22–23°С. Это комфортный показатель для купания, особенно в жаркий день.

Днем воздух прогреется до 27–29°С, осадков не прогнозируется.

Согласно прогнозу сайта seatemperature, в ближайшие дни значение температуры воды в Одессе будет незначительно уменьшаться и через 10 дней составит 22,0°C.

Фото — Анжела Королевич