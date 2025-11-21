Ключевые моменты
- Ремонтные работы приведут к отключению света в разных районах Одессы.
- Свет обещают вернуть до до 19:00.
- В городе также продолжаются отключения по графику.
Северный РЭС
Работы до 19:00:
- пер. Гинзбург Людмилы, 29-41,
- Высокая, 1- 20,
- В.Хавкина, 41-Д, 9/а,
- Геологическая, 9, 9а, 22, 23б,
- Дорожная,1-22,
- П.Ивахненко, 81, 83, 90А,
- Профессора Коровицкого, 115- 151,
- Котляревского, 1-23,
- Круговая,
- Летняя, 23-41,
- Неждановой,
- Озерная,
- Осенний,
- Светлая,
- Д. Сигаревича,
- Степная, 1-31,
- Усикова Станислава, 9-39,
- Украинская, 1-20,
- Хавкина,
- Хуторская,
- Шполянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119,
- Ядова, 58,
- пер. 1-й Пересыпский, 8-14,
- пер. Гинзбург Людмилы,
- пер. Оранжерейный,
- пер. Атаманского Ионы,
- пер. Хуторской,
- пер. Цементный,
- пер. Шебелинский,
- спуск 2-й Пересыпский.
Помимо плановых работ, сегодня в городе продолжают действовать стабилизационные отключения по установленному графику.
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Горизонтальная, 1–11,
- Нескучная, 1-12а,
- Северная, 12-90,
- Путевая, 1/корп.2-16а,
- Тираспольское, 31-109,
- пер. 1-й Восточный, 2-9г,
- шоссе Дальницкое, 3-63.
