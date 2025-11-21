Отключения света

Ключевые моменты

  • Ремонтные работы приведут к отключению света в разных районах Одессы.
  • Свет обещают вернуть до до 19:00.
  • В городе также продолжаются отключения по графику.

Северный РЭС

Работы до 19:00:

  • пер. Гинзбург Людмилы, 29-41,
  • Высокая, 1- 20,
  • В.Хавкина, 41-Д, 9/а,
  • Геологическая, 9, 9а, 22, 23б,
  • Дорожная,1-22,
  • П.Ивахненко, 81, 83, 90А,
  • Профессора Коровицкого, 115- 151,
  • Котляревского, 1-23,
  • Круговая,
  • Летняя, 23-41,
  • Неждановой,
  • Озерная,
  • Осенний,
  • Светлая,
  • Д. Сигаревича,
  • Степная, 1-31,
  • Усикова Станислава, 9-39,
  • Украинская, 1-20,
  • Хавкина,
  • Хуторская,
  • Шполянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119,
  • Ядова, 58,
  • пер. 1-й Пересыпский, 8-14,
  • пер. Гинзбург Людмилы,
  • пер. Оранжерейный,
  • пер. Атаманского Ионы,
  • пер. Хуторской,
  • пер. Цементный,
  • пер. Шебелинский,
  • спуск 2-й Пересыпский.

Помимо плановых работ, сегодня в городе продолжают действовать стабилизационные отключения по установленному графику.

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Горизонтальная, 1–11,
  • Нескучная, 1-12а,
  • Северная, 12-90,
  • Путевая, 1/корп.2-16а,
  • Тираспольское, 31-109,
  • пер. 1-й Восточный, 2-9г,
  • шоссе Дальницкое, 3-63.

Читайте также: 30% сети «Киевстар» остались без питания — что происходит с мобильной связью

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме