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В Одессе патрульные разыскали несовершеннолетнего, подозреваемого в разрисовке трамвайных вагонов.

Молодой человек признал, что вместе с другими подростками наносил надписи маркером на коммунальный транспорт.

Сообщение о повреждении трамваев поступило в полицию вечером 5 июля.

На место вызвали мать несовершеннолетнего, после чего молодого человека передали работникам ювенальной превенции.

Маркер вместо искусства

В Одессе патрульные полицейские установили местонахождение несовершеннолетнего, подозреваемого в разрисовке трамвайных вагонов.

По информации Патрульной полиции Одесской области, во время общения он признал, что принимал участие в этом вместе с другими подростками.

Добавим, что сообщение в полицию о повреждении трамвайных вагонов пришло вечером 5 июля. В ходе обследования территории, прилегающей к месту происшествия, инспекторы обнаружили юношу. Он признался, что вместе с друзьями наносил надписи на коммунальный транспорт маркером.

После этого на место вызвали мать несовершеннолетнего. Впоследствии молодого человека передали сотрудникам ювенальной превенции, которые будут устанавливать все обстоятельства инцидента.

В патрульной полиции напомнили, что умышленное повреждение коммунального или государственного имущества является правонарушением и влечет ответственность, предусмотренную законом. Также правоохранители обратились к родителям с призывом уделять больше внимания досугу детей и объяснять им возможные последствия подобных поступков.

Напомним, в селе Шабо в Одесской области 21-летний пассажир BMW погиб после падения с крыши автомобиля.