Ключевые моменты:

С 27 июня проезд в одесских маршрутках подорожал с 20 до 25 гривен.

Перевозчики объясняют повышение цен подорожанием горючего, запчастей и затрат на ремонт транспорта.

Часть одесситов считает новый тариф закономерным из-за общего роста цен и последствий войны.

Многие пассажиры возмущены тем, что качество маршруток не улучшилось, несмотря на повышение стоимости проезда.

Наиболее новый тариф ударил по пенсионерам, людям с невысокими доходами и тем, кто ежедневно пользуется транспортом.

В соцсетях одесситы критикуют состояние маршруток, требуют должной уборки салонов и обвиняют власти в том, что они не реагируют на эксплуатацию устаревших автобусов.

Что возмутило пассажиров больше всего

«Одесская жизнь» сообщала читателям, что с 27 июня в Одессе подорожал проезд в городских маршрутках. За одну поездку пассажиры платят 25 гривен вместо 20.

Перевозчики объясняют повышение тарифа ростом стоимости горючего, существенно подорожавшее с декабря 2024 года, а также увеличением расходов на ремонт автобусов и закупку запчастей.

Следует отметить, что часть горожан отнеслась к повышению стоимости проезда с пониманием. Люди отмечают, что на фоне всеобщего подорожания товаров и услуг такое решение выглядит закономерным. Среди основных причин называют рост цен на горючее, последствия войны, повреждение энергетической инфраструктуры, ослабление гривны и увеличение расходов перевозчиков на зарплаты, логистику и техническое обслуживание транспорта.

«В связи с тем, что горючее поднялось, то, конечно, цены тоже растут. Ситуация в стране из-за войны войны очень сложная, поэтому приходится жить в таких условиях», — рассказала одесситка Алла.

Правда, многие жители города подчеркивают: если проезд дорожает, то должны улучшиться условия для пассажиров. По словам одесситов, большинство маршруток остаются устаревшими, а уровень комфорта не соответствует новой стоимости поездки.

«Я понимаю, почему подняли тариф, ведь все дорожает. Но хотелось бы, чтобы и качество маршруток и общественного транспорта стало лучше», — отметил Сергей.

Также не все горожане восприняли нововведение положительно. Для пенсионеров, людей с небольшими доходами и тех, кто ежедневно совершает несколько поездок, дополнительные расходы стали ощутимыми.

«Отношусь отрицательно, но что поделаешь? Особенно тяжело пенсионерам. Мы сейчас ждем троллейбус, потому что ехать на маршрутке вдвоем уже дорого», — поделилась Ирина.

Поэтому после повышения тарифа часть жителей города планирует чаще пользоваться электротранспортом, чтобы сэкономить на ежедневных поездках.

«Все закономерно – растут цены и дорожает горючее. Но людям сейчас будет непросто. Пока не подняли стоимость проезда в троллейбусах, буду ими пользоваться чаще», — рассказала Оксана.

Другие горожане решили экономить еще проще — больше ходить пешком, особенно если расстояние небольшое.

«В моем возасте ходить пешком даже полезно. После подорожания маршруток стараюсь меньше пользоваться транспортом – это и для здоровья хорошо, и для кошелька», – сказала Татьяна.

В социальных сетях на повышение стоимости проезда в Одессе также отреагировали отрицательно. Некоторые писали, что необходимо требовать чистку салона в маршрутках, которые никто не делал за 15 лет. Также люди обвиняют местные власти, которые «закрывают глаза» на уже давно списанные автобусы.

Читайте также: «Автобус приходится штурмовать»: как одесситы ездят с Котовского в центр.