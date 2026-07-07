Ключевые моменты:

Зеленский предложил создать морскую линию ПВО для Одессы

BlueShadow разрабатывает рой беспилотных катеров Blue Dragon

Система должна перехватывать «шахеды» еще над морем

В ВМС подтверждают эффективность уничтожения целей над акваторией

Идея вынести противовоздушную оборону дальше от украинского побережья все чаще звучит на официальном уровне. Во время рабочей поездки в Одесскую область 4 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости создания морской линии ПВО. Параллельно международные оборонные компании представляют новые технологии для перехвата воздушных целей над морем, а украинские военные подтверждают, что борьба с ударными дронами еще над акваторией Черного моря уже является одним из направлений их работы.

Материал подготовлен на основе заявления президента Украины, интервью основателя датской компании BlueShadow Чарльза Махера изданию РБК-Украина и эксклюзивного комментария представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука для «Одесской жизни».

Зеленский: Украине нужна линия ПВО в море

Во время посещения Одесской области 4 июля президент Владимир Зеленский заявил, что следующим шагом в развитии украинской противовоздушной обороны должно стать создание специальной линии защиты в море.

По словам главы государства, украинский оборонно-промышленный комплекс уже производит «сотни тысяч» дронов-перехватчиков, которые могут стать основой новой системы.

— Ноу-хау, которое нам необходимо, — иметь линию обороны в море. И использовать там с морских платформ дроны-перехватчики. Чтобы у нас была линия, которая защищала бы в воздухе Одессу, весь регион, — заявил президент.

Речь идет о вынесении рубежа перехвата ударных беспилотников еще дальше от побережья, чтобы уничтожать их до входа в воздушное пространство над городами, портами и объектами критической инфраструктуры.

Датская компания создает морской рой для борьбы с «шахедами»

Практически одновременно с заявлением президента свою концепцию представила датская компания BlueShadow. Ее основатель и генеральный директор Чарльз Махер в интервью РБК-Украина рассказал о системе Blue Dragon, которая специально разрабатывается для борьбы с ударными беспилотниками над морем.

По его словам, главная цель проекта — защита Одессы, портовой инфраструктуры и прибрежных городов от атак «шахедов», которые регулярно приближаются именно со стороны Черного моря, где возможности традиционной противовоздушной обороны ограничены.

«Наша технология разработана для защиты людей в прибрежных регионах Украины — прежде всего Одессы».

Blue Dragon состоит из двух ключевых компонентов:

платформы управления, интегрированной с украинскими военными системами Delta, «Крапива» и SkyMap;

автономных беспилотных катеров, которые работают как единый рой и самостоятельно распределяют между собой цели.

Как пояснил Махер, система автоматически определяет направление атаки, перебрасывает туда необходимое количество катеров, координирует их работу и оценивает результат перехвата. Благодаря технологии роя платформы могут действовать практически непрерывно, а в случае потери одного катера остальные продолжают выполнять задачу.

По словам разработчиков, архитектура позволяет одновременно сопровождать практически неограниченное количество воздушных целей. Каждый катер может нести несколько дронов-перехватчиков, а в перспективе — также средства радиоэлектронной борьбы и другое оборудование.

В настоящее время система находится на стадии разработки и внутреннего тестирования. Полноценный запуск автономного модуля компания ожидает в ближайшие месяцы.

Одна боевая эскадра будет состоять из 12 беспилотных катеров, десять из которых одновременно будут нести дежурство в море. Ориентировочная стоимость комплекса вместе с береговым командным центром и интеграцией в украинские системы управления оценивается в 10–12 млн евро.

ВМС Украины: уничтожение дронов над морем уже дает результат

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в комментарии «Одесской жизни» отметил, что перехват российских ударных беспилотников еще над акваторией Черного моря уже давно является одним из направлений работы украинских сил обороны.

— Мы стараемся уничтожать максимальное количество вражеских беспилотников еще в акватории Черного моря — на подлете к нашей инфраструктуре и гражданским судам. И здесь действительно есть положительная тенденция, — рассказал он.

По словам Плетенчука, в Одессе уже продолжительное время ощущается некоторое облегчение в отношении применения противником воздушных дронов-камикадзе. В то же время военные постоянно совершенствуют систему противодействия и учитывают изменения российской тактики.

Представитель ВМС подчеркнул, что абсолютную защиту не может гарантировать ни одна система противовоздушной обороны, однако украинские военные стремятся к максимально возможному результату.

— Нашей целью является стопроцентное уничтожение вражеских целей. На сегодняшний день этот показатель достаточно высокий. Конечно, ни одна система ПВО или противодействия не может гарантировать абсолютную защиту, поскольку любую систему можно перегрузить, — говорит Дмитрий Плетенчук.

По его словам, украинские силы обороны уже давно готовятся к новым вызовам на море и постоянно адаптируют свои средства защиты в соответствии с действиями противника.

Ранее мы сообщали, что Россия снова атаковала Одессу дронами: повреждены дома, общежитие, есть пострадавший (фото).

Читайте также: Морские пехотинцы роботизируют логистику: как работают наземные дроны на передовой

SEO Title: Линия ПВО в море для Одессы: Зеленский, Blue Dragon и ВМС Украины

SEO Description: Президент Зеленский предложил создать морскую линию ПВО для Одессы. Как работает система Blue Dragon и что о защите Черного моря говорят в ВМС Украины.