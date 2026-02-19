Ключевые моменты:

Владимир Крыленко назначен заместителем и.о. мэра Одессы.

Он — генерал-майор СБУ и бывший первый заммэра Николаева.

Новый вице-мэр Одессы Владимир Крыленко: что о нем известно

Согласно распоряжению и.о. городского головы Игорь Коваль, должность заместителя по вопросам деятельности исполнительных органов горсовета займет Владимир Крыленко.

Крыленко — генерал-майор Служба безопасности Украины. Он много лет работал в органах безопасности и возглавлял управления СБУ во Львовской и Николаевской областях.

По образованию он экономист, доктор экономических наук. Ранее занимал должность проректора Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова.

С 2023 по 2025 год работал проректором одесского медуниверситета. Сейчас на сайте вуза он указан как проректор по административно-хозяйственной работе и профессор кафедры менеджмента здравоохранения и психологии.

Согласно декларациям Владимира Крыленко, он владеет земельным участком площадью 2 гектара в селе Шостаково Николаевской области.

На его супругу Светлану зарегистрированы две квартиры в Одессе площадью 76,8 и 86,1 кв. м. Кроме того, ей принадлежит земельный участок площадью 600 кв. м в Лиманском районе Одесской области, участок на 2 гектара в селе Шостаково Николаевской области, а также два нежилых помещения в Николаеве (652,5 и 909,4 кв. м) и еще одно помещение в Одессе площадью 115,7 кв. м.

В этом году супруги задекларировали два автомобиля марки LEXUS.

Ранее начальник Одесской ГВА Сергей Лысак объявил о формировании обновленного состава исполкома и представил своих новых заместителей. В команду вошли Надежда Задорожная, Сергей Красиленко, Геннадий Раскин и Ольга Лозовая — специалисты с опытом работы в сфере госуправления, образования и экономики.

