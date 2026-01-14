В городе Рени (Одесская область) каждую субботу проходят игры в эйрбол — командную подвижную игру с простыми правилами, которая не требует специальной физической подготовки и не имеет возрастных ограничений.

Идею игры предложила инструктор по спорту городского отдела культуры Снежана Загорская, адаптировав формат на основе профессионального опыта и практических экспериментов с правилами и инвентарем.

Корреспондент «Одесской жизни» в Рени Антонина Бондарева лично посетила одну из игр и приняла в ней участие, чтобы на собственном опыте проверить, как работает этот формат активного отдыха и антистресса.

Новая игра для отдыха и снятия стресса, доступная каждому

— Эту идею я нашла в интернете, так людей развлекает мой коллега из Турции, — рассказывает Снежана Загорская. — Игра по правилам похожа на волейбол, но вместо мяча коллега использует двенадцать воздушных шаров, упакованных в мешок. Методом проб я пришла к выводу, что идеальный вариант — шесть шариков.

Игра не требует особой физподготовки, в веселой подвижной активности могут принять участие даже те, кто по утрам не делает зарядку. Возрастных ограничений нет.

Рецепт счастья из шести воздушных шариков

А теперь внимание — рецепт счастья. Шесть воздушных шариков, надутых до среднего размера, упаковываются в мусорный полиэтиленовый мешок и обматываются обычным скотчем. Получается большой, но легкий мяч — пусть и не круглой формы. Им невозможно травмировать руки или поставить синяк.

Правила игры — как в волейболе, но по согласию игроков их можно упрощать. Например, опустить сетку ниже, вообще заменить ее веревкой с лентами, уменьшить расстояние для подачи мяча и т. д.

Командная игра с шариками, по моим ощущениям, — это антистресс в чистом виде. Она помогает сбросить напряжение, активно и весело провести свободное время.

В периоды блэкаутов играть можно днем — света из окон вполне достаточно. По такому большому мячу сложно промахнуться.

